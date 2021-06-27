С Днём рыболовства блестящие открытки и слова для поздравления заядлых рыбаков 27 июня 2021 года

Любая непогода для рыбалки не причина,
Если ты рыбак, ты- настоящий мужчина!
Любит он рыбалку всей своей душой,
Наслаждается процессом и природы красотой!
Его понимают и очень ждут дома,
Никогда не возвращается рыбак наш без улова,
Стальное терпение и крепкая, мужская рука,
Желаем удачи! Поздравляем с Днем Рыбака!
Желаем от души сегодня в День Рыбака,
Поймать огромного и жирного леща или судака!
Все, кто уважает и любит рыбалку,
Отличается терпением, ловкостью и смекалкой.
А вообще пусть ловится любая рыбка,
Килька, скумбрия, селедка, треска и ставридка,
Пусть в вашем доме ложкой поедается черная икра,
Поздравляем вас ребята, с Днем Рыбака!
Я поздравляю тебя с праздником, рыбак!
Все знают – ловить рыбку ты мастак.
Ведь мчит она всегда на твой крючок,
Как будто лодка в шторм на маячок.
Желаю, чтоб хорошим был улов,
И чтоб всегда отличным был твой клёв.
Хороших тебе ясных в жизни дней,
Огромных щук, сомов и карасей!
Рыбак, тебя сегодня поздравляю,
И клёва в этот день тебе желаю,
Чтобы поймалась Рыбка золотая,
Которая желанья исполняет.
Пускай она несёт тебе удачу,
Здоровье и везение в придачу.
Ещё пускай тебе подарит чудо,
Пусть этот день хорошим, ясным будет!
Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru