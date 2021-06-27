На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года
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На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года

6:06:546/27/2021Фото: С праздником!
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Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства.

Всемирный день рыболовства открытки

Ты рыбку поспеши скорей поймать,
Чтобы друзьям на речке показать.
Сегодня День заядлых рыбаков.
Желаем, чтобы каждый был здоров!
Ещё хотим терпенья пожелать,
Чтоб без труда могли пораньше встать,
Поймать рыбёшку, килограмм так шесть –
Сварить уху и в праздник её съесть!

Всемирный день рыболовства открытки

Пусть ловится рыбка большая-большая,
С утра и до ночи, не преставая,
Чтоб был твой улов больше всех в этот праздник:
И щука, и сом, и, конечно, карасик.
Пусть будет, рыбак, лишь хорошей погода,
Пускай помогает всегда время года.
Желаю удачи, а также везенья,
Хорошим пусть будет всегда настроенье!

Всемирный день рыболовства открытки

С Днём рыбака поздравлю вас, ребята,
Поймать большую рыбу нынче надо,
Чтобы пройти достойно испытанье,
И победить сейчас в соревновании.
Желаю вам крючков хороших, прочных,
Желаю вам бросков далёких, точных,
Чтоб в этот праздник был денёк погожим,
И чтоб улов, конечно, был хорошим!

Всемирный день рыболовства открытки

Пусть золотая рыбка утром ранним
Исполнит все заветные желанья,
Подарит море радости, удачи,
И сделает счастливым, не иначе.
С Днём рыбака тебя мы поздравляем,
И клёва все отличного желаем!
Чтоб поплавок плясал, не умолкая,
И чтоб ловилась рыбка лишь большая!


Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru

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