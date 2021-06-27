8 июля - День Петра и Февронии Муромских: для самых любящих и верных поздравления в стихах
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8 июля - День Петра и Февронии Муромских: для самых любящих и верных поздравления в стихах

11:46:586/27/2021Фото: bonnycards
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В России в этот день отмечается День семьи, любви и верности.

День Петра и Февронии

Пётр и Феврония – святая чета,
Друг друга искренне любили всегда,
Любовь была их чиста и крепка,
Благочестием славятся во все века.
С прекрасным праздником вас поздравляю,
Мира и любви большой желаю,
Пускай всегда вам улыбается судьба,
Чтоб вы печали не знали никогда.

***

Прекрасный праздник сегодня отмечаем,
К благополучию семейному всех призываем,
Молитва обязательно поможет вам,
Святые Феврония и Пётр посылают благословение нам.
Пусть праздник будет радостным, весёлым,
Пусть в семьях ваших царит покой и мир,
Пусть в городах больших и сёлах,
Влюблённых круг растёт всё больше вширь.

***

Этот день благоприятен для влюблённых,
Всем новобрачным благословение идёт с небес,
Чета Февронии, Петра считалась образцовой,
Мы молимся о счастье, и ждём чудес.
Пусть в вашем доме всегда всё ладится,
Пускай удача стучится к вам всегда,
Чтоб друг для друга были вы усладою,
Чтоб сказкой жизнь у вас была.

***

Этот день посвящён памяти святых супругов,
Чудотворцев Февронии и Петра,
Они молились о православии,
И о семейном благополучии всегда.
Мы поздравляем с праздником влюблённых всех,
Пускай по жизни вас ждёт успех,
Пускай молитва помогает вам всегда,
Радости вам, счастья, надежды и добра.

***

Много испытаний вынесли супруги,
В изгнании были долго Феврония и Пётр,
Но ни за что не отказались они друг от друга,
В молитвах обращается о счастье к ним народ.
Сегодня праздник православный, поздравляем,
Желаем вам удачи, радости, добра,
Пускай мечты все ваши исполняются,
Пускай надежда и любовь в сердцах живёт всегда.

Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru

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