С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста
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С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста

9:01:036/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Петровское заговенье - это последний день перед Петровым постом. Навеселитесь от души!

Петровское заговенье

Петровское заговенье отмечается весело и нарядно - завтра начинается Петров пост. Желаем вам сил и хорошего настроения!

***

Петровское заговенье

В этот день массово проводились гуляния и накрывались столы с угощением. Повеселитесь от души!

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Петровское заговенье

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