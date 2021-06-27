С Петровским заговеньем 27 июня: чудесные открытки от дизайнера перед началом летнего поста

Петровское заговенье отмечается весело и нарядно - завтра начинается Петров пост. Желаем вам сил и хорошего настроения!
***
В этот день массово проводились гуляния и накрывались столы с угощением. Повеселитесь от души!
***
Петровское заговенье - это последний день перед Петровым постом. Навеселитесь от души!
Петровское заговенье отмечается весело и нарядно - завтра начинается Петров пост. Желаем вам сил и хорошего настроения!
***
В этот день массово проводились гуляния и накрывались столы с угощением. Повеселитесь от души!
***
От редакции
С праздником!
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.