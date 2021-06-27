С Петровым постом-2021: открытки авторские и самые добрые слова с началом поста на 28 июня
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С Петровым постом-2021: открытки авторские и самые добрые слова с началом поста на 28 июня

5:40:256/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У православный начался первый летний пост - Петров пост. Он пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Петров пост

Июньским тёплым и погожим днём,
Во всех церквах звенят колокола,
Помолимся мы Богу о том,
Чтоб от греха очистилась душа.
С началом поста от души поздравляем,
Верить в Господа искренне призываем,
Пускай удача вас всегда сопровождает,
Пускай друзья надёжные окружают.

Петров пост

Петров пост сегодня начинается,
Вера в Бога сильнее утверждается,
Молиться мы будем неустанно,
Чтоб жилось всем прекрасно и славно.
С праздником Петрова поста поздравляем,
Выдержки, терпения, удачи вам искренне желаем,
Пускай желания все ваши сбудутся,
А все обиды горькие позабудутся.

Петров пост

Петро и Павел – апостолы святые,
Господу верно служили,
Молились неустанно за всех христиан,
Жить без греха призывали прихожан.
Сегодня начало Петрова поста, поздравляю,
Успехов в жизни от души желаю,
Три недели не поддавайтесь соблазну,
И тогда всё у вас будет прекрасно.

Петров пост

Через 7 дней после праздника Троицы,
Великий Петров пост начинается,
Душа всех христиан,
От грехов, благодаря молитвам, освобождается.
С началом поста вас поздравляем от души,
Пусть все помыслы ваши будут светлы,
Пускай все беды проходят мимо,
Верьте в Господа, и будете счастливы.

Петров пост

Источник: pozdravik.ru

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