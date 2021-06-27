С Днём зенитно-ракетных войск ПВО ВКС РФ: строгие открытки и поздравления для наших героев на 8 июля
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С Днём зенитно-ракетных войск ПВО ВКС РФ: строгие открытки и поздравления для наших героев на 8 июля

2:46:586/27/2021Фото: fresh-cards.ru
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Неофициальный праздник, связанный с датой появления зенитных ракетных войск.

День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ

В день обороны противовоздушной
Поздравить всех, кто с нею связан нужно.
И пожелать всем чтобы никогда
Нам не грозила с воздуха беда.
Пусть дело свое делают отлично,
Следят за небом мирным как обычно,
А после славно праздник свой отметят,
Спокойно чтоб жилось нам на планете!

День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ

Вы стоите на страже российских небес,
Чтоб по воздуху враг к нам в Россию не лез!
Поздравляем вас всех мы с днем ПВО,
И спасибо вам скажем за мастерство,
За бесстрашие, верность любимой стране,
И за нашу защиту – спасибо вдвойне!
Служба ваша пусть будет спокойной всегда,
Враг не сунется к нам пускай никогда!

День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ

Чтоб народ наш спал спокойно,
И работал и мечтал,
Ведь наши граждане достойны,
Чтоб никто не пострадал,
Есть у нас войска такие
Под названьем ПВО!
Берегут они Россию,
Их поздравляем с торжеством!

День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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