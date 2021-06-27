Петровское заговенье: можно ли работать на Неделю всех святых 27 июня?

27 июня 2021 года будет отмечаться праздник известный с конца IV — начала V веков - Петровское заговенье - предвестник Апостольского поста.
Его дата всегда выпадает на восьмую неделю после Пасхи Христовой и в первое воскресенье после праздника Троицы.
Церковь этим праздником напоминает Своим верным, что святыми не сразу рождаются, а становятся. Святость – это обязанность каждого Ее члена. Церковные правила строго запрещают считать, что все святые безгрешны. Вот призыв, обращенный к нам от святого Иоанна Златоуста: "Не хвалите нас, не воспевайте нас, а уподобьтесь нам".
Основными условиями для причисления к святому являются: праведная жизнь, безукоризненное Православие, чудотворения, совершаемые по молитве святого, народное почитание.
В народе неделя называлась русальной. В этот день провожали весну и встречали лето в канун Петрова поста. Совершали проводы, устраивали торжественные обеды и оставляли все домашние дела, чтобы как можно ярче провести последний день перед постом.
Конечно, строгого запрета на работу в этот день нет, тем более на всю неделю. Но в воскресенье лучше оставить тяжелые работы и отметить со всеми это торжественное событие. Кроме того, придерживаясь церковных канонов, работать в воскресенье все-равно нельзя.