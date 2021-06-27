Петровское заговенье: можно ли работать на Неделю всех святых 27 июня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Петровское заговенье: можно ли работать на Неделю всех святых 27 июня?

1:20:066/27/2021Фото: pixabay
0

Основными условиями для причисления к святому являются: праведная жизнь, безукоризненное Православие, чудотворения, совершаемые по молитве святого, народное почитание.

Церковь этим праздником напоминает Своим верным, что святыми не сразу рождаются, а становятся

27 июня 2021 года будет отмечаться праздник известный с конца IV — начала V веков - Петровское заговенье - предвестник Апостольского поста.

Его дата всегда выпадает на восьмую неделю после Пасхи Христовой и в первое воскресенье после праздника Троицы.

Церковь этим праздником напоминает Своим верным, что святыми не сразу рождаются, а становятся. Святость – это обязанность каждого Ее члена. Церковные правила строго запрещают считать, что все святые безгрешны. Вот призыв, обращенный к нам от святого Иоанна Златоуста: "Не хвалите нас, не воспевайте нас, а уподобьтесь нам".

Основными условиями для причисления к святому являются: праведная жизнь, безукоризненное Православие, чудотворения, совершаемые по молитве святого, народное почитание.

В народе неделя называлась русальной. В этот день провожали весну и встречали лето в канун Петрова поста. Совершали проводы, устраивали торжественные обеды и оставляли все домашние дела, чтобы как можно ярче провести последний день перед постом.

Конечно, строгого запрета на работу в этот день нет, тем более на всю неделю. Но в воскресенье лучше оставить тяжелые работы и отметить со всеми это торжественное событие. Кроме того, придерживаясь церковных канонов, работать в воскресенье все-равно нельзя.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
праздникиПетровское заговеньеНеделя всех святыхзапреты на заговенье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отмечаете заговенье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как предотвратить инфаркт и инсульт, объяснил врач
    12:59:31 6/27/2021
    Как предотвратить инфаркт и инсульт, объяснил врач
    Какая польза черешни: Шокирующую правду раскрыли ученые
    12:47:12 6/27/2021
    Какая польза черешни: Шокирующую правду раскрыли ученые
    БердскСколько найдено зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июня, стало известно
    12:29:57 6/27/2021
    Сколько найдено зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июня, стало известно
    Можно ли ходить на кладбище на Неделе всех святых с 27 июня?
    12:20:03 6/27/2021
    Можно ли ходить на кладбище на Неделе всех святых с 27 июня?
    БердскКак итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось заработать 1,3 млн рублей на невидимой скульптуре
    12:12:26 6/27/2021
    Как итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось заработать 1,3 млн рублей на невидимой скульптуре
    Новую выплату в 55 000 рублей приготовили россиянам
    12:08:08 6/27/2021
    Новую выплату в 55 000 рублей приготовили россиянам
    8 июля - День Петра и Февронии Муромских: для самых любящих и верных поздравления в стихах
    11:46:58 6/27/2021
    8 июля - День Петра и Февронии Муромских: для самых любящих и верных поздравления в стихах
    В Минске одурманенный водитель протаранил ворота посольства России
    11:34:39 6/27/2021
    В Минске одурманенный водитель протаранил ворота посольства России
    Названы симптомы переизбытка витамина D в организме
    11:21:17 6/27/2021
    Названы симптомы переизбытка витамина D в организме
    Какую молитву читают 27 июня на Петровское заговенье и Неделю всех святых
    11:20:00 6/27/2021
    Какую молитву читают 27 июня на Петровское заговенье и Неделю всех святых