С Днём российского букмекера открытки эксклюзивные и отменные поздравления в стихах на 28 июня

Букмекеры, организаторы пари и ставок,
Сегодня праздник ваш по праву,
За день по многу принимаете заявок,
На взрослую азартную забаву.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Здоровье, счастье, блага и любовь,
Легко решается не легкая задача,
И Бог, пусть бережет, от дураков.
Букмекеры сегодня праздник ваш,
Вы люди кто с игрою связан,
Людям азартным дарите кураж,
И игроку успех уже заказан.
Желаем вам удачи и терпения,
Здоровья крепкого, добра и счастья,
В игре вы люди главного значения,
Не обойтись без вашего участья.
Букмекеры России отличные ребята,
Помогут ставку правильную сделать,
Культурны и воспитаны и говорят без мата,
Накал эмоций в шутку могут переделать.
Они помогут вам не проиграть,
Совет дадут хороший если надо,
Желаем вам расти и процветать,
Мы верим в вашу честность свято.
Источник: pozdravik