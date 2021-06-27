Можно ли ходить на кладбище на Неделе всех святых с 27 июня?
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Можно ли ходить на кладбище на Неделе всех святых с 27 июня?

12:20:036/27/2021Фото: pixabay
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Стоит в воскресенье перед Петровым постом, провести радостно и оставить в этот день грустные моменты, связанные с посещением кладбища.

Если рассматривать Неделю святых, как период посещения кладбища, то никаких ограничений на это время нет

Сегодня, 27 июня 2021 года, в народе и православных храмах отмечается Собор всех святых и Петровское заговенье. Впереди - Петров пост.

Многих интересуют запреты, связанные с посещением кладбища в периоды церковных праздников.

Есть дни, когда на кладбище действительно ходить не рекомендуется. Это дни больших церковных праздников и периоды их попразднеств. В эти дни нужно радоваться празднику и не допускать грусти и печали.

Посещение кладбища и мест захоронений само по себе не может создавать и поддерживать праздничные мысли.

Сегодня никаких ограничений на посещение могил нет. Однако, с утра все же рекомендуется сегодня посетить храм и помолиться, подумать о предстоящем посте, как о периоде очищения души от греха. Если есть острая необходимость, то можно помолиться в храме за упокой и поставить свечу на панихидный стол.

В этот праздник нет ограничений на поминальные молитвы, в храмах они не запрещены. А потому, помолившись, можно посетить и кладбище после посещения церкви.

После почитания сегодня церковью всех Святых, в понедельник у православных начнется Петров пост. Длительность поста всегда зависит от даты праздника Светлой Пасхи, а также Троицы. Петров пост регулярно идет до 11 июля, а завершается он 12 июля – в день памяти апостолов Петра и Павла.

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