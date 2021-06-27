Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года

10:20:546/27/2021Фото: pixabay
0

Со второго июля Луна перейдет в фазу Овна - в довольно бесплодный знак, но можно сеять салаты и зелень.

Самое подходящее время для прополки или сбора урожая

Период с 28 июня по 5 июля в лунном календаре отмечается Убывающей Луной. Это время, когда движение соков в растениях происходит в нижней части растения.

Энергия роста переходит в корневую систему.

Поэтому такой период подходит для подкормки, полива растений. Кроме того, можно проводить обрезание ветвей и побегов.

Также, с 28 июня Луна начнется с фазы под знаком зодиака Рыбы - плодородный знак, в который хорошо сеять, высаживать овощные культуры, цветы. При этом необходимо помнить, что плоды растений, посаженные в этот период, могут плохо храниться, поэтому лучше всего их съедать сразу. В этот период благоприятно поливать растения, вносить в удобрения почву и делать прививки.

Таким образом, с 28 , 29 , 30 июня - лучшее время для посадки, полива растений.

Со второго июля Луна перейдет в фазу Овна - в довольно бесплодный знак, но можно сеять салаты и зелень. Лучше в это время не сеять или пересаживать корнеплоды. Самое подходящее время для прополки или сбора урожая, а также внесения удобрений.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
дачалунный календарьчто нельзячто можно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сверяетесь с Луной при работе на огороде?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года
    10:20:54 6/27/2021
    Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года
    Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель
    10:18:54 6/27/2021
    Что в реальности происходит с певицей МакSим, рассказал ее представитель
    Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области
    9:55:49 6/27/2021
    Двое мальчиков утонули в пруду в Новосибирской области
    Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина
    9:42:01 6/27/2021
    Трудовых мигрантов вакцинируют в России по приказу Путина
    Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей
    9:33:10 6/27/2021
    Новый опаснейший смертельный вирус Нипах обнаружили в Индии: он передается человеку от летучих мышей
    В Башкирии женщину во время сбора березовых веток убила молния
    9:21:48 6/27/2021
    В Башкирии женщину во время сбора березовых веток убила молния
    Лучшие дни для шопинга, совершения крупных покупок и денежных операций в июле 2021 по лунному календарю
    9:20:52 6/27/2021
    Лучшие дни для шопинга, совершения крупных покупок и денежных операций в июле 2021 по лунному календарю
    С Днём российского букмекера открытки эксклюзивные и отменные поздравления в стихах на 28 июня
    8:40:32 6/27/2021
    С Днём российского букмекера открытки эксклюзивные и отменные поздравления в стихах на 28 июня
    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
    8:20:51 6/27/2021
    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
    Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?
    7:20:57 6/27/2021
    Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?