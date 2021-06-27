Благоприятные даты на полив, прополку и посадку с 28 июня по 5 июля 2021 года

Период с 28 июня по 5 июля в лунном календаре отмечается Убывающей Луной. Это время, когда движение соков в растениях происходит в нижней части растения.
Энергия роста переходит в корневую систему.
Поэтому такой период подходит для подкормки, полива растений. Кроме того, можно проводить обрезание ветвей и побегов.
Также, с 28 июня Луна начнется с фазы под знаком зодиака Рыбы - плодородный знак, в который хорошо сеять, высаживать овощные культуры, цветы. При этом необходимо помнить, что плоды растений, посаженные в этот период, могут плохо храниться, поэтому лучше всего их съедать сразу. В этот период благоприятно поливать растения, вносить в удобрения почву и делать прививки.
Таким образом, с 28 , 29 , 30 июня - лучшее время для посадки, полива растений.
Со второго июля Луна перейдет в фазу Овна - в довольно бесплодный знак, но можно сеять салаты и зелень. Лучше в это время не сеять или пересаживать корнеплоды. Самое подходящее время для прополки или сбора урожая, а также внесения удобрений.