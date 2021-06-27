Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?

8:20:516/27/2021Фото: pixabay
0

Многие садоводы, которые садят эту культуру не первый год, выбирают для грядки место, где есть возвышенность, с которой будет стекаться вся лишняя вода, не скапливаясь в грядке.

Для создания грядки можно прибегнуть к разным способам, например, взять старую шину

Главная особенность клубники - ее любовь к влаге. Однако, это не значит, что ее нужно заливать. Избыток влаги портит все посадки. Поэтому главной задачей будет правильный выбор места посадки.

Многие садоводы, которые садят эту культуру не первый год, выбирают для грядки место, где есть возвышенность, с которой будет стекаться вся лишняя вода, не скапливаясь в грядке.

Это удобное место и для прополки растения.

Если у вас на участке нет подходящей возвышенности, то для создания грядки можно прибегнуть к разным способам, например, взять старую шину и ящик, тогда грядка точно будет высокой, примерно 40 или 60 см.

Самым эффективным будет сделать грядку осенью. Когда вы перекапываете землю в это время, за зиму она увлажняется снегом.

Как подготовить посадочный материал

Чтобы посадить клубнику и получить хороший урожай, необходимо выбрать подходящую рассаду.

Лучшим вариантом будут саженцы, которые были выкопаны осенью и хранились при низкой температуре в течение зимы. Кроме того, для посадки клубники лучше использовать отсортированную рассаду, с хорошей корневой системой. Она должна быть сильной и хорошо развитой.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Врачи рассказали, кто заболевает коронавирусом после вакцинации
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
дачаклубникапосадочный материалкак выраститьрассада клубники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выращиваете клубнику?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
    8:20:51 6/27/2021
    Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?
    Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?
    7:20:57 6/27/2021
    Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?
    Мощный всплеск на Солнце ударит по метеозависимым: дата опасных дней в июле
    6:20:37 6/27/2021
    Мощный всплеск на Солнце ударит по метеозависимым: дата опасных дней в июле
    Максим Ковтун поддержал Ягудина в критике "Алых парусов" ироничным замечанием
    6:13:57 6/27/2021
    Максим Ковтун поддержал Ягудина в критике "Алых парусов" ироничным замечанием
    Срочная информация для россиян: С 1 июля 2021 пособия и пенсии придут только на одну карту
    6:11:12 6/27/2021
    Срочная информация для россиян: С 1 июля 2021 пособия и пенсии придут только на одну карту
    Секретные документы о задаче британского эсминца Defender у Крыма раскрыты
    5:47:48 6/27/2021
    Секретные документы о задаче британского эсминца Defender у Крыма раскрыты
    С Петровым постом-2021: открытки авторские и самые добрые слова с началом поста на 28 июня
    5:40:25 6/27/2021
    С Петровым постом-2021: открытки авторские и самые добрые слова с началом поста на 28 июня
    В детском лагере более 70 человек заразились коронавирусом. СК завел дело
    5:25:31 6/27/2021
    В детском лагере более 70 человек заразились коронавирусом. СК завел дело
    Особенности Петрова поста 28 июня 2021 года: Как настроиться на воздержание в летний пост
    5:20:41 6/27/2021
    Особенности Петрова поста 28 июня 2021 года: Как настроиться на воздержание в летний пост
    Двое малышей выпали из окна третьего этажа: Дети в реанимации
    5:14:34 6/27/2021
    Двое малышей выпали из окна третьего этажа: Дети в реанимации