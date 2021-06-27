Как готовить грядки под клубнику и выращивать посадочный материал в июле?

Главная особенность клубники - ее любовь к влаге. Однако, это не значит, что ее нужно заливать. Избыток влаги портит все посадки. Поэтому главной задачей будет правильный выбор места посадки.
Многие садоводы, которые садят эту культуру не первый год, выбирают для грядки место, где есть возвышенность, с которой будет стекаться вся лишняя вода, не скапливаясь в грядке.
Это удобное место и для прополки растения.
Если у вас на участке нет подходящей возвышенности, то для создания грядки можно прибегнуть к разным способам, например, взять старую шину и ящик, тогда грядка точно будет высокой, примерно 40 или 60 см.
Самым эффективным будет сделать грядку осенью. Когда вы перекапываете землю в это время, за зиму она увлажняется снегом.
Как подготовить посадочный материал
Чтобы посадить клубнику и получить хороший урожай, необходимо выбрать подходящую рассаду.
Лучшим вариантом будут саженцы, которые были выкопаны осенью и хранились при низкой температуре в течение зимы. Кроме того, для посадки клубники лучше использовать отсортированную рассаду, с хорошей корневой системой. Она должна быть сильной и хорошо развитой.