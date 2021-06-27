Мощный всплеск на Солнце ударит по метеозависимым: дата опасных дней в июле

Геомагнитные бури - это явления, непосредственно связанные с солнечной активностью. Вспышки образуются в активных центрах хромосферы Солнца в результате внезапного импульсного выброса вещества в спокойном солнечном ветре.
Геомагнитные бури являются ключевым компонентом космической погоды, поскольку многие ее эффекты могут усиливаться во время геомагнитных бурь, и связанные с ними воздействия потенциально могут повлиять на наземные технологические системы.
Магнитные бури могут существенно повлиять не только на технику, но и на здоровье многих людей. Больше всего влиянию подвергаются метеозависимые.
В июле 2021 года прогнозируются геомагнитные возмущения 4, 8-10, 11-13 и 28 июля. Мощность бурь составит от 3 до 5 баллов.
Сильнее всего воздействие оказывается на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией. На организм здоровых молодых людей такие колебания практически не влияют.
Как уменьшить влияние магнитной бури
Перескочить этот период, конечно, невозможно. Но, чтобы свести все возникающие проблемы к минимуму, желательно перестроить свой привычный режим за неделю до события.
В это время лучше не нагружать себя физически, отказаться от жирной, жареной и тяжелой пищи, алкоголя и сигарет. Уменьшите потребление соли.
Людям с заболеваниями сердца и проблемами с давлением рекомендуется всегда держать при себе привычные и назначенные врачом лекарственные препараты.
Успокоиться можно при помощи настойки валерианы или пустырника, можно принимать травяные успокоительные сборы. Но принимать их не однократно, а постоянно.
Постарайтесь чаще гулять пешком на свежем воздухе, лучше в парках, что расположены далеко от промышленных объектов и автомобильных дорог. Постарайтесь высыпаться достаточное количество времени.