Лучшие дни для шопинга, совершения крупных покупок и денежных операций в июле 2021 по лунному календарю

Люди все чаще в последние дни пользуются лунным календарем во многих сферах жизни, в том числе и в сфере покупок и в остальных денежных операциях. Фазы луны меняются и меняется влияние луны на нашу внимательность и концентрацию мыслей.
Лунный календарь помогает верно выбрать время для покупки вещей или недвижимости, а также бытовых покупок, чтобы они могли прослужить большее количество времени и не вызывали сожалений от их покупки.
1 и 31 июля очень хорошо идти на риск и совершать денежные операции, связанные с ним. Хорошо давать деньги в долг.
Лучшими днями для инвестирования и внезапных переводов станут 4 и 30 июля.
7, 15 и 20 июля хорошо подойдут для шопинга, походов по магазинам с целью закупиться на долгое время, сделать запасы продуктов, купить необходимые бытовые вещи. Можно вкладывать в надежные проекты.
8 июля идеальный день для тех, кто умеет и любит играть на бирже.
13 июля можно оформлять кредит, оплачивать штрафы и коммунальные услуги, возвращать долг.
23 июля подойдет для проверенных инвестиций.