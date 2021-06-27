Белые пятна на ногтях: почему появляются и что обозначают

В организме человека все устроено так, что повреждение одного органа обязательно может сказаться на функционировании другого. Многие врачи уже по внешнему виду могут определить состояние здоровья человека и самочувствие. Например, желтый оттенок кожи и потемневший цвет лица часто указывает на проблемы с пищеварением. Отечность - на заболевание почек и сердца. И даже белые пятна на ногтях могут быть признаком заболеваний.
Белые пятна на ногтях чаще всего вызывают аллергические реакции, грибковые инфекции, травмы ногтей или дефицит минеральных веществ.
В медицине такое проявление пятен на ногтях называется лейконихией и характеризуется как патологическое изменение ногтевой пластины, которое проявляется в виде точек, полос или крупных пятен беловатого цвета.
Для установления их истинной причины появления, следует провести функциональную диагностику организма и проконсультироваться у дерматолога.
При дефиците минеральных веществ возникают белые пятна и точки на ногтях, чаще всего из-за дефицита цинка и калия.
Реже появление пятен может быть из-за болезней сердца, плохого самочувствия, почечной недостаточности, псориаза, пневмонии, экземы.
Заметив их у себя дома, надо начинать искать причины, вызывающие это явление. Их очень много, специалисты условно делят такие провоцирующие факторы на внешние и внутренние.