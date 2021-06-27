Важные запреты в праздник святых апостолов 12 июля: чем известны святые Петр и Павел
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Важные запреты в праздник святых апостолов 12 июля: чем известны святые Петр и Павел

4:20:406/27/2021Фото: pixabay
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В IV веке святой равноапостольный Константин Великий воздвиг монастырь в честь святых Петра и Павла в Риме и Константинополе.

На службу в храм, верующие старались прийти с букетами цветов

12 июля церковь поминает апостолов Петра и Павла. Как и во многие праздничные дни в церкви, этот также знаменует трагическое событие (как и обезглавливание Иоанна Крестителя). В этот день в Риме были казнены “учителя учителей” Петр и Павел.

Таким образом, два апостола приняли смерть, которая была запечатлена как особое событие, и отмечалась по старому календарю 29 июня.

В этот день Православная Церковь прославляет силу духа святого Петра и мудрость святого Павла, прославляет образ грешников, сумевших исправиться. Образ Святого Петра представляет человека, который трижды отверг Бога, но покаялся, а образ Святого Павла- образ человека, который сопротивлялся воле Бога, но в конце концов принял Его.

В IV веке святой равноапостольный Константин Великий воздвиг монастырь в честь святых Петра и Павла в Риме и Константинополе.

Традиции этого дня посвящены летним природным циклам, в частности расцвету природы, теплой погоде и земным работам, первым сборам урожая и сенокосу.

К празднику старались привести в порядок свой дом, украсить его зелеными ветками, цветами. А хозяйки выпекали в этот день вкусную выпечку. На сам праздник убираться дома, стирать, вышивать или работать на огороде запрещалось.

На службу в храм, верующие старались прийти с букетами цветов, а после богослужения все собирались дома за праздничным столом.

Запреты праздника Петра и Павла

В этот день запрещено жениться - это было плохой приметой.

Запрещено ругаться и злиться, совершать дурные поступки, жадничать и отказывать в помощи.

Домашние и огородные дела в этот день не проводили, откладывали и рукоделие.

Запрещено что-то просить и самим давать в долг деньги, продукты и одалживать предметы из дома.

Нельзя было в этот день принимать в пищу ничего из свежего урожая. Не забивали животных.

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