Удивительное открытие о лунатиках сделали исследователи

Сомнамбулизм, также известный как лунатизм, - это явление, которое десятилетиями интересовало публику и неврологов, но многое из того, что его вызывает, остается загадкой.
Хождение во сне, затрагивающее до 4% взрослых, представляет собой парасомнию сна с небыстрым движением глаз (NREM), которая не только ухудшает сон ночью, но и подвергает серьезному риску травмы, а в некоторых случаях приводит к непреднамеренному сбою. насилие над другими, пишет medicalxpress.com.
Следующий день также может оказаться трудным, поскольку лунатик будет чувствовать себя безразличным и испытывать сильное желание заснуть (сонливость).
К сожалению для тех, кто предрасположен к эпизодам лунатизма, длительное недосыпание увеличивает как их частоту, так и сложность, что затрудняет достижение глубокого сна, необходимого организму для здорового функционирования.
Теперь, в статье, опубликованной для Frontiers in Neurology, исследователи из Университета Монреаля и больницы Священного сердца Монреаля, Канада, стремились продолжить исследование гипотезы о том, что лунатизм - это нарушение возбуждения и плохо регулируемого глубокого сна (медленный сон).
В частности, они исследовали, как вегетативная нервная система, измеряемая по частоте сердечных сокращений, влияет на глубокий сон лунатиков.
Проблемы исследования лунатизма
Для исследования было набрано 14 взрослых лунатиков, а также 14 нормальных контролей того же пола и возраста. Их оценивали с помощью видеополисомнографии в течение одной ночи и во время восстановительного сна после 25 часов лишения сна.
По словам авторов-корреспондентов, профессора Антонио Задры и доктора Андре-Анн Бариль из Университета Монреаля, подготовка исследования, посвященного таинственной внутренней работе лунатизма, может оказаться сложной задачей.
«Одной из проблем при изучении больших групп лунатиков является относительно низкая распространенность этого расстройства среди взрослого населения», - заявили они.
"К счастью, Центр перспективных исследований в медицине сна, где проводилось это исследование, является единственным в своем роде клиническим и исследовательским центром в Канаде, аффилированным с одной из крупнейших и узкоспециализированных клиник по расстройствам сна в стране, которая насчитывает более 1000 человек. пациентов в год. Однако, как правило, взрослые лунатики охотно принимают участие в научных исследованиях, направленных на лучшее понимание основных причин и возможных методов лечения нарушения сна ».
Бодрствование и глубокий сон одновременно
Вегетативная нервная система регулирует физиологические функции организма и состоит из симпатической ветви, которая лежит в основе реакции «бей или беги», и парасимпатической ветви, которая лежит в основе реакции «отдыхай и переваривай». Задра, Барил и остальные члены их команды обнаружили, что лунатики демонстрируют повышенную реакцию переваривания пищи и более низкую реакцию борьбы или бегства во время глубокого сна.
«Хотя причины лунатизма остаются неясными, мы знаем, что во сне лунатики могут испытывать ненормальное взаимодействие между процессами, связанными с возбуждением и глубоким сном, даже вне их эпизодов», - сказали Задра и Барил.
«Другими словами, лунатики могут одновременно проявлять признаки бодрствования и глубокого сна; состояние, из которого могут возникать эпизоды лунатизма. Наши результаты показывают, что по сравнению со здоровыми взрослыми, вегетативная нервная система лунатиков способствует их парасимпатической активности или реакция отдыха и переваривания пищи во время сна. Это открывает новый и более широкий путь к пониманию биологических процессов, связанных с лунатизмом».
Удивительное открытие
Результаты оказались неожиданными, добавили они, поскольку предполагалось, что глубокий сон лунатиков будет демонстрировать повышенную реакцию «бей или беги», что предрасполагает их к более высокому риску возникновения эпизодов лунатизма.
Одним из ограничений исследования является то, что измерение влияния симпатической и парасимпатической ветвей на сердцебиение человека является косвенным подходом и может быть затруднено другими факторами.
«Хотя наши результаты указывают на наличие измененной вегетативной нервной системы во время глубокого сна лунатиков, еще предстоит определить, участвует ли эта атипичная активность в возникновении реальных эпизодов лунатизма», - заявили Задра и Барил.
«Поскольку для модуляции вегетативных эффектов можно использовать несколько фармацевтических агентов, можно будет изучить такие варианты лечения, если наши результаты будут воспроизведены и расширены».