День Петра и Павла – 2021: традиции, запреты и обязательные дела
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День Петра и Павла – 2021: традиции, запреты и обязательные дела

2:00:296/27/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Запрещено ссориться и конфликтовать с людьми по имени Павел или Пётр.

Венчаться на великий праздник церкви нельзя

Посты православия всегда заканчиваются праздничными событиями, чтобы христиане могли сменить период воздержания на радость. В 2021 году Петров пост продолжается 14 дней между 28 июня и 11 июля. Его окончание связано с днём памяти самых значимых для христиан апостолов – Петра и Павла. Событие всегда отмечается 12 июля, что для 2021 года понедельник.
Внимание дню Петра и Павла уделяет и славянская традиция, связывающая торжества с земледельческими событиями. Петров день всегда означал установление жарких дней и начало покоса. С этим были связаны обряды, которые живут в народной памяти до сих пор.

О Петре и Павле
Начало жизни двух верховных апостолов было совершенно разным. Пётр – иудей из оккупированной еврейской провинции, родился и вырос в семье скромного рыбака. Павел же римский гражданин с достойным образованием. Их объединило призвание служить Сыну Божьему.
Пётр был свидетелем живых проповедей Христа, его Преображения, распятия. А Павел Иисуса при жизни не застал. Несколько лет миновали после Воскресения Христова, когда будущему апостолу явился ослепительный свет, из которого прозвучат голос Сына Божьего.
Оба провели жизнь в путешествиях и проповедях, их посланиями украшен Новый Завет библии. С распространением христианства росли и гонения. Около 67-го года Петра казнили, распяв на кресте вниз головой.
В эту же дату годом позже к Христу отошёл и Павел. Ему отсекли голову – именно такая казнь предназначалась римским гражданам. День смерти верховных апостолов с IV века стал почитаться христианами, как праздник.

Славянские традиции
С наступлением апостольского торжества день становится короче, заканчиваются купальские гуляния. После Петрова дня начинается самая жаркая пора лета, которая продлится месяц, до Ильина дня.
В праздник принято поздравлять всех рыбаков, ведь они находятся под прямым покровительством Петра. Можно выехать всей семьёй на рыбалку.
День для славян – начало прополки и сенокоса. Поэтому на праздник можно спокойно проводить садово-огородные работы.
Петров день подходит для свиданий и знакомств. Веками дата считалась открытием сезона свадеб.
Если идти на свидание не с кем, можно повторить славянский обряд на Петров день. Для этого нужно собрать 12 цветов с 12 разных мест, связать из них букетик и повесить над входом в жилище, чтобы «приманить суженого».
Для крепкого здоровья хорошо встретить рассвет Петрова дня и умыться водой из природного родника. С этой же даты начинается сезон безопасного купания в водоёмах.

Запреты дня
Венчаться на великий праздник церкви нельзя.
Запрещено ссориться и конфликтовать с людьми по имени Павел или Пётр.
В этот день не стоит ронять и не выбрасывать ключи. В поверьях апостол Пётр – хранитель небесных ключей.
Славянское поверье запрещает любое рукоделие: нельзя шить, вязать, вышивать.

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