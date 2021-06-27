С кем сейчас Прилучный?
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С кем сейчас Прилучный?

1:00:486/27/2021,Ирина НоваяФото: instagram.com/bugevuge
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Павел и Мирослава Карпович не сразу выставили отношения напоказ. Долгие месяцы пресса и поклонники могли лишь догадываться об их романе.

Зрители признали Павла как ведущего передачи на Первом канале «Короли фанеры»

Павел Прилучный знаком российскому зрителю по популярному некогда сериалу «Закрытая школа», кинокартинам «Тёмный мир: равновесие» и «Комета Галлея». В военном фильме 2021 года «Девятаев» 33-летний актёр и вовсе сыграл главную роль.
Не менее интересна личная жизнь Павла – до февраля прошлого года он провёл почти 9 лет в браке с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. С ней остались двое детей Прилучного после развода в 2020-м. Молодой и откровенно привлекательный актёр недолго оставался в одиночестве. В мае 2021 года он рассказал об отношениях с Мирославой Карпович, исполнительницей Маши в «Папиных дочках».

Актёрское призвание
Карьерный путь Павла – это погоня за мечтой, усердный труд и толика везения. Его талант с детства развили родители, отправив мальчика на хореографию, вокал и бокс. Семья переехала в Бердск Новосибирской области из Казахской Республики в начале двухтысячных.
После школы Павел переехал в Новосибирск учиться, там он окончил театральное училище. Павлу приходилось зарабатывать на жизнь в качестве курьера, иногда – грузчика. После Новосибирска была Москва и академия театрального искусства. Окончив её, Павел попал в состав столичного театра на Малой Бронной.
Из театра талантливого актёра позвали на телеэкраны. Зрители запомнили его по боевику «На игре». Павел стал всё чаще появляться в отечественном кинематографе, завоёвывал награды. Сериал «Мажор» 2014 года подарил ему главную роль.
Позже зрители признали Павла как ведущего передачи на Первом канале «Короли фанеры». С 2018 года актёр начал работу над собственным проектом в качестве продюсера.

Дела семейные
На съёмках молодёжного сериала «Закрытая школа» Павел встретился с Агатой Муцениеце. Их персонажи по сюжету были влюблены друг в друга. Творческий союз перешёл в реальный, и в 2011 году пара уже играла свадьбу. Торжество было неожиданным даже для близких друзей.
В браке у супругов появились дети – Тимофей и Мия. Семья казалась крепкой, но в 2018-м начались проблемы, Павел и Агата взяли паузу. Через некоторое время отношения возобновились, но ненадолго. В феврале 2020-го супруги развелись, но сохранили общение, чтобы Павел мог проводить время с детьми.

Новая любовь
Павел и Мирослава Карпович не сразу выставили отношения напоказ. Долгие месяцы пресса и поклонники могли лишь догадываться об их романе. Но весной 2021 Павел подтвердил свою связь с 35-летней российской актрисой, игравшей в фильмах Тариф «Новогодний», Ведьма, Корпоратив. В интервью с Вадимом Верником Павел восторженно признавался, что рядом с Мирославой чувствует себя ребёнком.
По словам Павла, Мирослава прекрасно поладила с его детьми от Агаты. Павел, Мирослава, 8-летний Тимофей и 4-летняя Мия с удовольствием проводят время вместе.

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