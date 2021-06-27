С кем сейчас Прилучный?

Павел Прилучный знаком российскому зрителю по популярному некогда сериалу «Закрытая школа», кинокартинам «Тёмный мир: равновесие» и «Комета Галлея». В военном фильме 2021 года «Девятаев» 33-летний актёр и вовсе сыграл главную роль.
Не менее интересна личная жизнь Павла – до февраля прошлого года он провёл почти 9 лет в браке с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. С ней остались двое детей Прилучного после развода в 2020-м. Молодой и откровенно привлекательный актёр недолго оставался в одиночестве. В мае 2021 года он рассказал об отношениях с Мирославой Карпович, исполнительницей Маши в «Папиных дочках».
Актёрское призвание
Карьерный путь Павла – это погоня за мечтой, усердный труд и толика везения. Его талант с детства развили родители, отправив мальчика на хореографию, вокал и бокс. Семья переехала в Бердск Новосибирской области из Казахской Республики в начале двухтысячных.
После школы Павел переехал в Новосибирск учиться, там он окончил театральное училище. Павлу приходилось зарабатывать на жизнь в качестве курьера, иногда – грузчика. После Новосибирска была Москва и академия театрального искусства. Окончив её, Павел попал в состав столичного театра на Малой Бронной.
Из театра талантливого актёра позвали на телеэкраны. Зрители запомнили его по боевику «На игре». Павел стал всё чаще появляться в отечественном кинематографе, завоёвывал награды. Сериал «Мажор» 2014 года подарил ему главную роль.
Позже зрители признали Павла как ведущего передачи на Первом канале «Короли фанеры». С 2018 года актёр начал работу над собственным проектом в качестве продюсера.
Дела семейные
На съёмках молодёжного сериала «Закрытая школа» Павел встретился с Агатой Муцениеце. Их персонажи по сюжету были влюблены друг в друга. Творческий союз перешёл в реальный, и в 2011 году пара уже играла свадьбу. Торжество было неожиданным даже для близких друзей.
В браке у супругов появились дети – Тимофей и Мия. Семья казалась крепкой, но в 2018-м начались проблемы, Павел и Агата взяли паузу. Через некоторое время отношения возобновились, но ненадолго. В феврале 2020-го супруги развелись, но сохранили общение, чтобы Павел мог проводить время с детьми.
Новая любовь
Павел и Мирослава Карпович не сразу выставили отношения напоказ. Долгие месяцы пресса и поклонники могли лишь догадываться об их романе. Но весной 2021 Павел подтвердил свою связь с 35-летней российской актрисой, игравшей в фильмах Тариф «Новогодний», Ведьма, Корпоратив. В интервью с Вадимом Верником Павел восторженно признавался, что рядом с Мирославой чувствует себя ребёнком.
По словам Павла, Мирослава прекрасно поладила с его детьми от Агаты. Павел, Мирослава, 8-летний Тимофей и 4-летняя Мия с удовольствием проводят время вместе.