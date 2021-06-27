Особенности Петрова поста 28 июня 2021 года: Как настроиться на воздержание в летний пост
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Особенности Петрова поста 28 июня 2021 года: Как настроиться на воздержание в летний пост

5:20:416/27/2021Фото: pixabay
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Этот пост - это уподобление святым апостолам, которые после схождения Святого Духа сами держали пост перед тем, как проповедовать христианство по всей земле.

Все постные дни, кроме среды и пятницы, верующие могут позволить себе съесть рыбу

История первого летнего поста, сейчас называемого Петровым или Апостольским, начинается с очень давних времен. Однако официально он был установлен только после того, как в Константинополе и Риме были построены храмы в честь святых Петра и Павла, которые были освящены 29 июня по старому стилю. Именно в этот день святые апостолы были убиты. А сегодня эта дата по новому стилю выпадает на 12 июля.

Для соблюдения поста перед праздником 12 июля есть две причины. Одна, как мы уже сказали - приурочена к дате освящения храмов, а вторая причина - это уподобление святым апостолам, которые после схождения Святого Духа сами держали пост перед тем, как проповедовать христианство по всей земле.

Начало поста не имеет постоянной даты и полностью зависит от Пасхи. Следовательно и от дня Святой Троицы - пост начинается на восьмой день от нее.

Петров пост считается не строгим. Все постные дни, кроме среды и пятницы, верующие могут позволить себе съесть рыбу. Мясо, птицу и яйца постящимся есть запрещено во все дни поста.

При этом важно отметить, что люди с болезнями или ослабленные, беременные или кормящие женщины и маленькие дети освобождаются от поста гастрономического, но не от духовного. В пост нужно усердно молиться, не сквернословить, то есть не грешить, совершая разные плохие поступки.

Как подготовиться к посту

Во время воздержания от привычных организму вещей, человек может ощутить в начале трудности. Поскольку в это время организм перестраивается. И, если резко прекратить есть мясо, перейдя на растительную пищу, то поначалу будет трудно. Главное перетерпеть этот момент, а потом организм будет чувствовать себя нормально.

Кроме того, особых ограничений этот пост не предполагает, поэтому вынести его сможет каждый. Три дня в неделю - по  понедельникам, средам и пятницам необходимо воздерживаться от рыбы, вина и масла. В остальные дни нужно воздерживаться только от рыбы.

В субботу и воскресенье можно есть рыбу и выпивать немного вина.

Календарь питания

пост
Календарь питания на Петров пост-2021

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