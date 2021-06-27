Главные разрешенные продукты в Петров пост с 28 июня: как правильно заговляться и готовиться к летнему посту 2021?
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Главные разрешенные продукты в Петров пост с 28 июня: как правильно заговляться и готовиться к летнему посту 2021?

3:20:436/27/2021Фото: pixabay
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Этот пост не настолько строгий, как остальные. Кроме среды, пятницы, можно есть блюда из рыбы.

Раньше пост назывался постом Пятидесятницы

28 июня 2021 года у всех верующих православных христиан начнется Петров пост, который был установлен в честь Петра и Павла. Он начинается в восьмой день после двунадесятого праздника Троицы, а заканчивается всегда 11 июля - в канун почитания Петра и Павла.

Перед постом, в воскресенье, отмечается заговенье - последний день перед многодневным постом, когда можно есть разную скоромную пищу - мясо, молоко, птицу, яйца и другие продукты животного происхождения.

В этот день христиане получают как можно больше радости перед ограничением. Стараются навеселиться. Устраивают народные гуляния, танцы, хороводы.

Этот пост не такой строгий, как все остальные. Кроме среды и пятницы, во все остальные дни можно есть блюда из рыбы. В субботу и воскресенье - можно употреблять красное вино в небольших количествах. Обычно его разбавляют водой. Только по средам и пятницам соблюдается сухоядение - употребление в пищу только тех продуктов, которые не прошли термическую обработку. Нельзя даже чай.

Подготовиться к посту необходимо, прежде всего, духовно. Ведь не в пище главная суть этого воздержания, необходимо исключить из жизни возникновение конфликтов, со всеми помириться и постараться привести все отношения с близкими в норму.

Раньше пост назывался Пятидесятницы. Его проводили с первых времен православной церкви. А утвердился полностью, когда Константин Великий воздвигнул храмы в честь св. апостолов Петра и Павла. Освящение храма произвели в день памяти апостолов 29 июня, по старому стилю 12 июля.

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