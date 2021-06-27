Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?
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Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?

7:20:576/27/2021Фото: pixabay
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Этот праздник празднуется не только в России, но и в Украине и Белоруссии в ночь на 7 июля. И называется также-Купальская ночь.

Опасно купаться, так как русалки, водяные и прочие мифические существа могут погубить человека

День Ивана Купалы в древности был одним из самых значимых языческих праздников у славян. Славяне язычники очень сильно поклонялись солнцу.

После прихода христианства на Руси оказалось, что старый привычный праздник совпадает с рождеством Иоанна Крестителя. Таким образом, два этих абсолютно разных праздника слились воедино. Название дня стало сочетать в себе и Ивана Крестителя, и старого языческого бога Купалу, которому посвящался дохристианский праздник.

Но, хотя православное церковь и старалась изжить языческие обряды в этот праздник, это сделать так и не удалось. Ночь перед праздником Ивана Купалы считалась чуть ли не самой мистической и магической. В это время гадали, ворожили, искали цвет папоротника. Искали клады и всю ночь не спали.

Ночь с 6 на 7 июля празднуется не только в России, но и в Украине и Белоруссии. Называется эта волшебная ночь Купальской.

Особая и чуть ли не главная традиция этого дня – купание в озерах или реках.

Вода в реках и озерах на Ивана Купалу приобретает целебные и магические свойства.

В этот день, как мы уже написали. люди старались не спать. Потому что все водяные духи и остальная нечисть бродили по земле. А раз все они выходили на землю, то купание считалось безопасным.

Именно с этого дня разрешались купания на весь летний период и до 2 августа - Ильина дня. После этого дня вода начинала цвести и неприятно пахнуть.

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