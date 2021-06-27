Когда Иван Купала в 2021 году? Можно или нельзя купаться в этот день?

День Ивана Купалы в древности был одним из самых значимых языческих праздников у славян. Славяне язычники очень сильно поклонялись солнцу.
После прихода христианства на Руси оказалось, что старый привычный праздник совпадает с рождеством Иоанна Крестителя. Таким образом, два этих абсолютно разных праздника слились воедино. Название дня стало сочетать в себе и Ивана Крестителя, и старого языческого бога Купалу, которому посвящался дохристианский праздник.
Но, хотя православное церковь и старалась изжить языческие обряды в этот праздник, это сделать так и не удалось. Ночь перед праздником Ивана Купалы считалась чуть ли не самой мистической и магической. В это время гадали, ворожили, искали цвет папоротника. Искали клады и всю ночь не спали.
Ночь с 6 на 7 июля празднуется не только в России, но и в Украине и Белоруссии. Называется эта волшебная ночь Купальской.
Особая и чуть ли не главная традиция этого дня – купание в озерах или реках.
Вода в реках и озерах на Ивана Купалу приобретает целебные и магические свойства.
В этот день, как мы уже написали. люди старались не спать. Потому что все водяные духи и остальная нечисть бродили по земле. А раз все они выходили на землю, то купание считалось безопасным.
Именно с этого дня разрешались купания на весь летний период и до 2 августа - Ильина дня. После этого дня вода начинала цвести и неприятно пахнуть.