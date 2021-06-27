Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире

• День молодёжи России
• Собор Всех Святых (Петровское заговенье)
• День рыболовства (Fishing Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Животодательница»
• Праздник иконы Божией Матери «Нерушимая Стена»
• День рождения банкомата
• Всемирный день возрождения свастики (World Swastika Rehabilitation Day)
• День памяти святого пророка Елисея
• День записывания случайных мыслей
• Собор Дивеевских святых
• Всемирный день работников промышленности (Industrial Workers of the World Day)
• День микро, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)
• Всемирный день микробиома (World Microbiome Day)
• День города - Новосибирск
• День молодёжи - Украина, Беларусь
• День песни «С днём рождения тебя» («Happy Birthday to You» Day) - США
• День отца (Fete des peres) - Гаити
• День кофе - Колумбия
• День «Решите пожениться» (Decide to Be Married Day) - США
• День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) - США
• День лука (National Onion Day) - США
• День торта-мороженого (National Ice Cream Cake Day) - США
• День юриста - Кыргызстан
• День молодёжи - Южная Осетия
• День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) - США
• День осведомлённости о посттравматическом стрессовом расстройстве (National PTSD Awareness Day) - США
• День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) - США
• День хижины (Log Cabin Day) - США
• День американских детей (America`s Kids Day) - США
• День национального гимна - Канада
• День журналиста (Dia del Periodista) - Венесуэла
• День семи отроков Эфесских (Siebenschlafertag) - Германия
• Пост Семнадцатого тамуза (Seventeenth of Tammuz) - Израиль
• День работников культуры и искусства - Туркменистан
• День метисов (Dia do Mestico) - Бразилия
• День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) - США
• День памяти жертв коммунистического режима - Чехия
• День национального единства - Таджикистан
• День биолога (Dia del Biologo) - Аргентина
• День канадского мультикультурализма (Canadian Multiculturalism Day) - Канада
• День работников печати и СМИ - Узбекистан
• День независимости - Джибути
• День игры «Бинго» (National Bingo Day) - США
• День никарагуанского сопротивления, мира, свободы, единства и национального примирения (День контрас) - Никарагуа
• День Хелен Келлер (Helen Keller Day) - США
• День потомков (Descendant`s Day) - США
• Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая, Владимира
• Елисей Гречкосей (Елисей - по колено в овсе)
Важные события
1709 Пётр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.
1754 российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.
1905 началось восстание на броненосце «Потёмкин».
1910 в Петербурге открыт памятник Петру I на Адмиралтейской набережной (скульптор Л. А. Бернштам), известный как Царь-плотник.
1929 Советское правительство постановило всех заключённых со сроком больше трёх лет перевести из тюрем в трудовые лагеря.
1936 ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. Отменено в ноябре 1955 года.
1945 присвоение И.В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза.
1978 запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-30».
1983 запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-9».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend