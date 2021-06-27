Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире

7:40:556/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 27 июня 2021 года.

открытка
День молодежи России отмечается 27 июня

• День молодёжи России
• Собор Всех Святых (Петровское заговенье)
• День рыболовства (Fishing Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Животодательница»
• Праздник иконы Божией Матери «Нерушимая Стена»
• День рождения банкомата
• Всемирный день возрождения свастики (World Swastika Rehabilitation Day)
• День памяти святого пророка Елисея
• День записывания случайных мыслей
• Собор Дивеевских святых
• Всемирный день работников промышленности (Industrial Workers of the World Day)
• День микро, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)
• Всемирный день микробиома (World Microbiome Day)
• День города - Новосибирск
• День молодёжи - Украина, Беларусь
• День песни «С днём рождения тебя» («Happy Birthday to You» Day) - США
• День отца (Fete des peres) - Гаити
• День кофе - Колумбия
• День «Решите пожениться» (Decide to Be Married Day) - США
• День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) - США
• День лука (National Onion Day) - США
• День торта-мороженого (National Ice Cream Cake Day) - США
• День юриста - Кыргызстан
• День молодёжи - Южная Осетия
• День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) - США
• День осведомлённости о посттравматическом стрессовом расстройстве (National PTSD Awareness Day) - США
• День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) - США
• День хижины (Log Cabin Day) - США
• День американских детей (America`s Kids Day) - США
• День национального гимна - Канада
• День журналиста (Dia del Periodista) - Венесуэла
• День семи отроков Эфесских (Siebenschlafertag) - Германия
• Пост Семнадцатого тамуза (Seventeenth of Tammuz) - Израиль
• День работников культуры и искусства - Туркменистан
• День метисов (Dia do Mestico) - Бразилия
• День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) - США
• День памяти жертв коммунистического режима - Чехия
• День национального единства - Таджикистан
• День биолога (Dia del Biologo) - Аргентина
• День канадского мультикультурализма (Canadian Multiculturalism Day) - Канада
• День работников печати и СМИ - Узбекистан
• День независимости - Джибути
• День игры «Бинго» (National Bingo Day) - США
• День никарагуанского сопротивления, мира, свободы, единства и национального примирения (День контрас) - Никарагуа
• День Хелен Келлер (Helen Keller Day) - США
• День потомков (Descendant`s Day) - США
• Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая, Владимира
• Елисей Гречкосей (Елисей - по колено в овсе)

Важные события

1709 Пётр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.
1754 российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Петербурге, представленный итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Строительство было завершено в 1762 году.
1905 началось восстание на броненосце «Потёмкин».
1910 в Петербурге открыт памятник Петру I на Адмиралтейской набережной (скульптор Л. А. Бернштам), известный как Царь-плотник.
1929 Советское правительство постановило всех заключённых со сроком больше трёх лет перевести из тюрем в трудовые лагеря.
1936 ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. Отменено в ноябре 1955 года.
1945 присвоение И.В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза.
1978 запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-30».
1983 запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-9».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
    7:40:55 6/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июня 2021 в России и мире
    БердскЖара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск
    6:30:02 6/27/2021
    Жара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск
    На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года
    6:06:54 6/27/2021
    На хороший клев главные слова в День рыболовства и картинки для каждого в праздник 27 июня 2021 года
    БердскМощный кратковременный метеоудар 27 июня 2021: Советы метеопатам как пережить магнитную бурю
    5:45:36 6/27/2021
    Мощный кратковременный метеоудар 27 июня 2021: Советы метеопатам как пережить магнитную бурю
    Удивительное открытие о лунатиках сделали исследователи
    5:00:12 6/27/2021
    Удивительное открытие о лунатиках сделали исследователи
    Черные дыры помогают NASA изучать Вселенную
    4:00:06 6/27/2021
    Черные дыры помогают NASA изучать Вселенную
    С Днём рыболовства блестящие открытки и слова для поздравления заядлых рыбаков 27 июня 2021 года
    3:30:50 6/27/2021
    С Днём рыболовства блестящие открытки и слова для поздравления заядлых рыбаков 27 июня 2021 года
    Кто такой аферист?
    3:00:56 6/27/2021
    Кто такой аферист?
    День Петра и Павла – 2021: традиции, запреты и обязательные дела
    2:00:29 6/27/2021
    День Петра и Павла – 2021: традиции, запреты и обязательные дела
    Уникальные открытки на Петровское заговенье 27 июня от дизайнера
    1:30:01 6/27/2021
    Уникальные открытки на Петровское заговенье 27 июня от дизайнера