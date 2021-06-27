Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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27.06
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Какой сегодня церковный праздник 27 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:036/27/2021Фото: Pixabay
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Этот праздник отмечается на 56 день после Пасхи накануне Петрова поста. В этот день справляют Неделю всех святых.

церковь
Поста сегодня нет - Петровское заговенье

Православные праздники 27 июня

Троицкая седмица
Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского
Благоверного князя Мстислава (во Святом Крещении Георгия) Храброго, Новгородского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
Собор Дивеевских святых

Народные праздники

Петровское заговенье

Этот праздник отмечается на 56 день после Пасхи накануне Петрова поста. В этот день справляют Неделю всех святых.

В этот праздник провожают весну и встречают лето. Люди устраивают на берегах рек и озер народные гуляния. Разводят ритуальные костры и готовят праздничные угощения. Существует традиция изготавливать чучело, которое затем топят в реке и разрывают на кусочки. После заката устраивают купания без одежды. Девушки гадают на суженого.

Пасмурное небо предвещает хороший урожай.

Елисей Гречкосей

В этот народный праздник почитают память пророка Елисея.

В этот срок продолжается посев гречки.

В этот праздник существует традиция освящать одежду, которая была куплена или подарена в этом году и была ношена не более трех раз. Также этот ритуал проводят с вещами, в которых человек чувствует себя неуютно.

Если в ночном небе блестят звезды, то погода будет жаркой. Мерцающие звезды сулят дождь с грозой.

Приметы


  • Клён источает «слезы» за 3–4 суток до начала дождя.
  • Вечерний лес теплее поля – к дождю.
  • Лягушки прыгают по земле – будет дождь.
  • В этот день рыба играет в реке – ночью может быть гроза.
  • Много комаров – урожай на ягоды, а мошки – на грибы.

Источник: my-calend

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