Кто такой аферист?

Многочисленные словари русского языка сходятся в одном: аферист – это человек, занимающийся аферами. Под ними понимаютпреступные схемы, построенные на желании лёгкой наживы. Афериста никогда не бывает видно сразу, он скрывается под маской доброжелательности. Для него цель неизменно оправдывает средства, а совести не существует вовсе.
Аферист отличается от других злоумышленников тем, что не решится на убийство, не сможет покалечить кого-либо и вряд ли пойдёт на грубый грабёж. Зато нажиться на одиноких пенсионерах, больных детях и одиноких женщинах аферист всегда рад, ведь для него «деньги не пахнут».
Где ищут жертву
Пострадать от действий афериста может практически кто угодно. Каждый из них имеет свою целевую аудиторию. Брачный аферистнацелен на женщин, ищущих отношения. Мнение, что «разводить» могут только богатых и одиноких– неверное. И любительницы свободных знакомств, и замужние женщины могут попасться при должной доле наивности. Аферист может сыграть на их эмпатии, вызвать жалость. Цель всегда одна – деньги жертв.
Множество аферистов специализируются на пенсионерах. Те нередко пускают в квартиру «доброжелательных людей», которые предлагают товары или услуги. Иногда аферисты представляются волонтёрами и предлагают старикам вынести мусор, купить продукты или лекарства. В результате остаются без пенсии и ценностей.
Популярными стали телефонные аферисты. Они обзванивают потенциальных жертв от имени банка. Их личные данные заранее воруют, чтобы обратиться к абоненту по имени-отчеству. Схемы разные, цель одна: чтобы жертва назвала данные своей банковской карты по телефону или перевела куда-то средства. Настоящие представители банка о таком никогда не просят.
Как узнать и защититься
Каждое столкновение с аферистом требует отдельного анализа. В случае телефонного мошенничества насторожить должны любые просьбы, связанные с деньгами и данными.
Аферист на живой встрече – это хамелеон, ловко подбирающий подход практически к каждому человеку. Он доброжелателен, аккуратен, вежлив, имеет «хорошо подвешенный язык».
Брачный аферист не терпит попыток прекратить общение, старается любой ценой его продолжить. Заставить его дрогнуть можно, пообещав вызвать полицию. Отличить незадачливого ухажёра от мошенника бывает сложно. Последний выдаёт себя желанием узнать данные банковской карты жертвы, остаться в её квартире одному.
Пускать в квартиру волонтёров и представителей коммунальных служб, у которых нет удостоверяющих документов, нельзя никому. Если необходимость войти в жилище подтверждена, не стоит оставлять «гостя» без присмотра ни на минуту.