Жара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск

Метеорологическая обстановка на 27 июня от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.
Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами +2, +7°С, днем +19, +24°С.
Народный праздник Петровское заговенье отмечается на 56-й день после Пасхи – в воскресенье, следующее за Троицей. В 2021 году он приходится на 27 июня. Православная церковь в этот день справляет Неделю всех святых.
Традиции и обряды
В Петровское заговенье люди провожают весну и встречают лето. В этот день они не работают. Молодежь и люди постарше устраивают гулянья на свежем воздухе, на берегах рек или озер. Разводят костры и накрывают столы. В некоторых областях праздник отмечают с раннего утра, в других местах – не раньше обеда. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.
Девушки и парни проводят обряды похорон-проводов весны, которая уже в этом году не вернется (что можно воспринимать как смерть). Для этого они заранее изготавливают чучело, которое потом топят в реке или разрывают на кусочки. Также популярны обряды воскрешения в честь наступления лета.
Вечером после заката начинаются купания без одежды. После этого старшие мужчины и женщины возвращаются домой, а молодые продолжают гулять.