Жара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск
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26.06
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Жара с грозой вернется на Петровское заговенье 27 июня в Бердск

6:30:026/27/2021Фото: https://pixnio.com/
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Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Почему сегодня нужно купаться нагишом? Узнайте!

Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами +2, +7°С, днем +19, +24°С
Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами +2, +7°С, днем +19, +24°С

Метеорологическая обстановка на 27 июня от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами +2, +7°С, днем +19, +24°С.

Народный праздник Петровское заговенье отмечается на 56-й день после Пасхи – в воскресенье, следующее за Троицей. В 2021 году он приходится на 27 июня. Православная церковь в этот день справляет Неделю всех святых.

Традиции и обряды
В Петровское заговенье люди провожают весну и встречают лето. В этот день они не работают. Молодежь и люди постарше устраивают гулянья на свежем воздухе, на берегах рек или озер. Разводят костры и накрывают столы. В некоторых областях праздник отмечают с раннего утра, в других местах – не раньше обеда. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.

Девушки и парни проводят обряды похорон-проводов весны, которая уже в этом году не вернется (что можно воспринимать как смерть). Для этого они заранее изготавливают чучело, которое потом топят в реке или разрывают на кусочки. Также популярны обряды воскрешения в честь наступления лета.

Вечером после заката начинаются купания без одежды. После этого старшие мужчины и женщины возвращаются домой, а молодые продолжают гулять.

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