Мощный кратковременный метеоудар 27 июня 2021: Советы метеопатам как пережить магнитную бурю

Метеозависим каждый человек. В зависимости от состояния психики, от наличия сердечно-сосудистых заболеваний, от общего состояния здоровья люди переносят изменения космической погоды по-разному. В дни магнитных бурь врачи отмечают рост числа инфарктов, инсультов, гипертонических кризов. Нестабильность магнитного поля Земли способствует замедлению кровотока в организме человека, в следствии чего повышается вязкость крови, что снижает кислородный баланс в организме, приводит к кислородному голоданию органов, повышению артериального давления, повышает риск тромбообразования. У человека развивается мигрень, возникает сильная головная боль, проблемы с дыханием, учащаются приступы астмы.
Ученые-физики и врачи единодушно утверждают, что колебания в магнитном поле Земли негативно воздействуют на организм человека. Магнитной бурей считают реакцию магнитосферы планеты на попадание в атмосферу нашей планеты ионизированных потоков солнечного ветра. В свою очередь, солнечный ветер это не что иное, как выброс плазмы с поверхности Солнца вследствие солнечной вспышки.
26 июня завершился двухдневный магнитный шторм. Сегодня, 27 июня, магнитное поле Земли в утренние часы и до 15 часов будет находиться в состоянии полного покоя. Заметных возмущений силовых характеристик электромагнитного поля, способных повлиять на здоровье человека, не ожидается. Послеобеденное время станет непростым для метеопатов. Малая геомагнитная буря начнется в 15 часов и продлится три часа. Попейте теплой воды или травяной успокоительный чай, проветрите помещение, постарайтесь расслабиться. Полежите, подышите поглубже, сделайте несколько упражнений для суставов ног и рук, потанцуйте медленный танец или спойте спокойную песню. Вечером, после 18 часов и до 21 часа магнитное поле Земли будет слабо возмущено. До полуночи сила колебаний в магнитосфере планеты не превысит двух баллов. Ночью магнитная буря оказывает сильное влияние на сон человека, важно постараться уснуть до полуночи, чтобы “обмануть” возможную бессоницу.
Несколько часов неспокойного магнитного поля планеты 27 июня могут вызвать у человека приступы головокружения, неспокойные и болезненные реакции на звуки, свет и запахи. Страдает психика человека, он становится слабым и раздражительным, чувствует себя потерянным, лишним, обиженным. Плохая космическая погода провоцирует людей с неустойчивой нервной системой и больной психикой на преступления и суициды.
Как лучше пережить магнитную бурю метеопату?
Здоровый образ жизни, правильное питание, легкая физическая нагрузка, отказ от вредных зависимостей значительно облегчат жизнь и поправят здоровье. Больше двигайтесь, ходите пешком, больше времени проводите на свежем воздухе. Больше смейтесь и радуйтесь жизни. Соблюдайте режим дня и сохраняйте душевный покой.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Татьяна Владимировна, 61 год:
- Слабость, сонливость. Двигаюсь через силу, тяжело ходить и даже встать со стула трудно. Болит голова.
Ксения Алексеевна, 44 года:
- Настроение ужасное, всех ненавижу. Апатия и слабость. Болит сердце.
Анна Владимировна, 56 лет:
- Давление скачет. Мучает мигрень сильно. Плохо сплю, бессоница, тревожность. Не отпускают грустные мысли, преследуют воспоминания о плохом и страшном.