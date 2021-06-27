Как итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось заработать 1,3 млн рублей на невидимой скульптуре

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру, которую создал сам за 1,3 миллиона рублей.
Продажа состоялась на аукционе Art-Rite. Аноним выкупил невидимое произведение искусства под названием "Я есть". Отметим, что изначально стоимость скульптуры была в 2,5 раза ниже.
По словам автора произведения, невидимое изваяние имеет размеры 1,5 на 1,5 метра.Чтобы доказать , что статуя из энергии существует, Сальваторе предоставил сертификат на право собственности.
Гарау также сделал акцент на том, что его работа не может быть скопирована в будущем, поскольку она нематериальна. В этом, по мнению художника, состоит ее уникальность.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", невидимая скульптура у автора не единственная. В 2020 году художник представил работу под названием "Будда в созерцании". Невидимый объект с лентами на полу появился на площади в Милане.