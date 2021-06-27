Как итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось заработать 1,3 млн рублей на невидимой скульптуре
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Как итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось заработать 1,3 млн рублей на невидимой скульптуре

12:12:266/27/2021,Алина БуроваФото: @salvatore_garau / Instagram
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По словам автора произведения, статуя имеет размеры 1,5 на 1,5 метра. Чтобы доказать, что нематериальное изваяние существует, художник предоставил сертификат на право собственности.

Создатель творения заявляет, что скульптура создана из мыслей и энергетического потока

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру, которую создал сам за 1,3 миллиона рублей.

Продажа состоялась на аукционе Art-Rite. Аноним выкупил невидимое произведение искусства под названием "Я есть". Отметим, что изначально стоимость скульптуры была в 2,5 раза ниже.

По словам автора произведения, невидимое изваяние имеет размеры 1,5 на 1,5 метра.Чтобы доказать , что статуя из энергии существует, Сальваторе предоставил сертификат на право собственности.

Гарау также сделал акцент на том, что его работа не может быть скопирована в будущем, поскольку она нематериальна. В этом, по мнению художника, состоит ее уникальность.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", невидимая скульптура у автора не единственная. В 2020 году художник представил работу под названием "Будда в созерцании". Невидимый объект с лентами на полу появился на площади в Милане.

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