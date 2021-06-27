"Брак трещит по швам. Реву постоянно": Почему депрессия после родов смертельно опасна, ответил психотерапевт для мам Бердска
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"Брак трещит по швам. Реву постоянно": Почему депрессия после родов смертельно опасна, ответил психотерапевт для мам Бердска

1:23:166/27/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Согласно статистике, на каждую 1000 рожденных детей у 100-150 женщин возникает послеродовая депрессия. Среди ее основных симптомов: потеря аппетита, нехватка энергии, повышенная плаксивость.

Послеродовая депрессия - это форма расстройства, развивающаяся непосредственно после родов

Как справиться с послеродовой депрессией? Таким вопросом задались жительницы Бердска в социальных сетях.

Как упомянули горожанки, с проблемой депрессивного недомогания столкнулись большинство из них.

- Брак по швам трещит из-за моих гонов, а я ничего не могу с собой поделать. Ещё и реву постоянно,- задала вопрос анонимно в социальной сети одна из бердчанок.

Мнения людей

Мнение женщины поддержали большинство пользователей социальных сетей, однако нашлись и те, которые заявили, что никакой послеродовой депрессии нет. Это всего лишь отмазка из-за плохого настроения и нежелания что-либо делать.

- Нет послеродовой депрессии. Есть гоны. Правильно, что согласна с этим. Есть кому ухаживать за ребенком: мамы, бабушки, тети, подруги в конце концов, чтобы было время на себя. Это пройдет,- выразила свое мнение Анна.

Девушке на удивление возразил представитель сильного пола. Бердчанин отметил,что отрицание данного симптома свидетельствует лишь о крайней необразованности.

- Даже я -мужик знаю, что это связка изменения гормонального фона и психических расстройств, обострившихся в результате родов и стресса. Лечится антидепрессантами и психиатром,- высказался Антон.

Разделила мнение бердчанина и жительница города Алиса.

- После родов надо контролировать ТТГ и пролактин. Разве вам доктор этого не говорил? Брак трещит по швам - это плохо. Значит ваш муж не состоялся, как семьянин.Ведь именно он несет ответственность за ваше здоровье, моральное и физическое,- произнесла Алиса.

Совет всем страдающим матерям от депрессии предоставила Варвара.

- О боже! Бесят мамы, которые: "Вот никогда такого не было. Ребенок - счастье! Ми-ми-ми. Целовала в попу, вообще никогда не уставала". Не слушайте таких! Абсолютно все мамы уставали, психовали и плакали ночами от недосыпа. Злились на мужа за непонимание. У всех деток были температуры, проблемы со стулом и зубками. Что помогло мне? - муж брал дочь, коляску. Вместе они уходили гулять на 2 часа без меня. Я оставалась дома, валялась в ванне с пеной, наводила марафет, спала, читала, смотрела кино. Подобный отдых пару раз в неделю и все ок. Для тех, кто заявляет, что мужик вообще-то на работе устает, извините! Во- первых, я сама через две недели после родов вышла на работу. Во вторых, мужик остается в прежней среде, а женщина с беременности - в роды, с родов - в пеленки. Еще и гормональный фон другой и тело изменилось,- выразила свою позицию Варвара.

Поддержала Варвару и жительница города Ирина.

- У меня тоже была послеродовая депрессия и жуткий страх за малыша, что с ним что-то случиться может. Я никогда в жизни раньше такого не испытывала. Мне все вокруг говорили, что надо не думать, а оно не получается. Муж меня не понимал. Я в итоге пошла в "Вегу". Там 2 психиатра. Одна из них выписала таблетки и мне сразу стало лучше. Мысли уже не одолевали меня так сильно. Но пить таблетки надо долго. Хотя может у всех по-разному. И еще психиатр мне сказала, что ни в коем случае нельзя делиться своим гоном с мужем. Это сделает только хуже. Мужчины обычно не понимают этого, ведь у них нет материнского инстинкта. Так что не тяните, а идите к специалисту,- заявила женщина.

Мнение психотерапевта

Как быть женщинам при послеродовой депрессии? Ответ на этот вопрос предоставила психотерапевт Ирина Петренко.

Как отметила Ирина, при любых проявлениях проблем с психическим состоянием, обращение к специалисту обязательно.

- Самая серьезная опасность при послеродовой депрессии - суициды. Заболевание ведет к переменам настроения, проблемах с памятью, раздражительности, нежелании общаться. Женщина может даже с трудом встать с кровати. При любых проявлениях депрессии пациенткам необходимо идти к врачу. Только он может дать правильное медикаментозное лечение, которое не навредит организму. Стеснения о походе к психотерапевту должно отсутствовать. Относитесь к себе бережно,- сказала в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 27 июня Ирина.

Отметим, что согласно статистике на каждую 1000 рожденных детей у 100-150 женщин возникает послеродовая депрессия. У 1-2 женщин развивается послеродовой психоз. Как заявляли ранее в ВОЗ, в 2020 году депрессия займет второе место среди основных причин преждевременной смерти и нетрудоспособности в мире.

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