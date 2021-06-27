В Минске одурманенный водитель протаранил ворота посольства России
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В Минске одурманенный водитель протаранил ворота посольства России

11:34:396/27/2021Фото: Стоп-кадр видео
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Его уже задержали.

Водитель был пьян

Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске 26 июня. Водителя уже задержали, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Позже стало известно, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

- 35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении.

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