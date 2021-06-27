Новую выплату в 55 000 рублей приготовили россиянам

Алексей Петропольский — глава юридической компании, ответил на вопрос - как на самом деле будет оплачиваться больничный по уходу за больным ребенком. По некоторым данным, выплачиваться будет пособие в размере средней зарплаты россиян — 55 208 рублей. По словам юриста речь идет о новой мере поддержки семьям с детьми.
«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — объяснил юрист.
Специалист пояснил, что размер каждой выплаты будет рассматриваться в индивидуальном порядке и зависит только от размера зарплаты сотрудника.
Во время Послания президента федеральному собранию, им было поручено принять дополнительные меры поддержки для семей с детьми. После приняли закон, по которому с 1 сентября больничные по уходу за детьми до семи лет включительно будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка гражданина, независимо от стажа, пишет "Прайм".