Новую выплату в 55 000 рублей приготовили россиянам
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Новую выплату в 55 000 рублей приготовили россиянам

12:08:086/27/2021Фото: Pixabay
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В СМИ заявили, что пособие по уходу за болеющим ребенком составляет 55 тысяч рублей. Как на самом деле будет происходить оплата больничного, рассказал юрист.

Для расчета выплаты больничного по уходу за ребенком будут исходить из зарплаты родителя

Алексей Петропольский — глава юридической компании, ответил на вопрос - как на самом деле будет оплачиваться больничный по уходу за больным ребенком. По некоторым данным, выплачиваться будет пособие в размере средней зарплаты россиян — 55 208 рублей. По словам юриста речь идет о новой мере поддержки семьям с детьми.

«Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — объяснил юрист.

Специалист пояснил, что размер каждой выплаты будет рассматриваться в индивидуальном порядке и зависит только от размера зарплаты сотрудника.

Во время Послания президента федеральному собранию, им было поручено принять дополнительные меры поддержки для семей с детьми. После приняли закон, по которому с 1 сентября больничные по уходу за детьми до семи лет включительно будут оплачиваться в размере 100% среднего заработка гражданина, независимо от стажа, пишет "Прайм".

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