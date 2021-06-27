Как предотвратить инфаркт и инсульт, объяснил врач

В последнее время выросло число смертей, вызванных нарушением работы кровеносной системы. Врач-кардиолог Анна Корневич посоветовала проходит определенные исследования, чтобы обезопасить себя от инфаркта и инсульта.
Начать, по мнению специалиста, нужно со сдачи анализов и проверки на атеросклероз, а результаты обследований показать кардиологу, об этом доктор рассказала на своем канале в YouTube.
«Действительно, у нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами», — рассказала Кореневич.
По словам специалиста, для того, чтобы исследовать свое сердце, необязательно делать МРТ. Обследование должно состоять из ЭКГ в состоянии покоя, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, холтеровского мониторирования, клинического анализа крови, общего анализа мочи и биохимии.
Доктор Корневич рекомендовала всем, кто старше 40 лет внимательно отнестись к организму и регулярно проходить обследование Также необходимо обращать внимание на самочувствие и реагировать на него.