Какая польза черешни: Шокирующую правду раскрыли ученые

В Министерстве сельского хозяйства США провели исследование черешни, результат удивил - в одной чашке черешни находятся полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ. Ягоды помогают продлить молодость и улучшить сон, пишет портал Women's Health со ссылкой на диетологов.
В первую очередь одна из удивительных способностей черешни — предотвращение появления морщин, а витамин С, который содержится в каждой чашке по 10 миллиграммов, совместно с другими оксидантами подавляют воспалительный процесс.
«На клеточном уровне окислительный стресс — это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК», — объяснила Саманта Кассетти — эксперт по питанию.
Ягоды помогают снизить риск развития онкологии при помощи полифенолов, подавляющих раковые клетки и препятствующих их росту.
«Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму», — пояснила диетолог Кери Ганс.
Полностью ягоды не смогут излечить от онкологии, но снизить ее вероятность вкупе с другими мерами профилактики поможет.
Черешня снижает кровяное давление, замедляет снижение когнитивных способностей (улучшают память и функции мозга), снижает риск возникновения сердечного приступа, борется с диабетом второго типа и помогает уснуть и лучше выспаться.