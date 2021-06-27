Какая польза черешни: Шокирующую правду раскрыли ученые
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Какая польза черешни: Шокирующую правду раскрыли ученые

12:47:126/27/2021Фото: Pixabay
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Диабет, бессонница, забывчивость, повышенное давление и многие другие нарушения организма способна излечить черешня.

Употребление черешни поможет избавится от морщин

В Министерстве сельского хозяйства США провели исследование черешни, результат удивил - в одной чашке черешни находятся полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ. Ягоды помогают продлить молодость и улучшить сон, пишет портал Women's Health со ссылкой на диетологов.

В первую очередь одна из удивительных способностей черешни — предотвращение появления морщин, а витамин С, который содержится в каждой чашке по 10 миллиграммов, совместно с другими оксидантами подавляют воспалительный процесс.

«На клеточном уровне окислительный стресс — это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК», — объяснила Саманта Кассетти — эксперт по питанию.

Ягоды помогают снизить риск развития онкологии при помощи полифенолов, подавляющих раковые клетки и препятствующих их росту.

«Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму», — пояснила диетолог Кери Ганс.

Полностью ягоды не смогут излечить от онкологии, но снизить ее вероятность вкупе с другими мерами профилактики поможет.

Черешня снижает кровяное давление, замедляет снижение когнитивных способностей (улучшают память и функции мозга), снижает риск возникновения сердечного приступа, борется с диабетом второго типа и помогает уснуть и лучше выспаться.

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