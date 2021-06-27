Сборная Италии вышла в четвертьфинал: Счет встречи с Австрией 2:1 на Евро-2020
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Сборная Италии вышла в четвертьфинал: Счет встречи с Австрией 2:1 на Евро-2020

1:48:416/27/2021Фото: pixabay
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Встреча проходила 26 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый мяч был забит только на 95 минуте встречи, автором гола стал итальянец Федерико Кьеза.

Итальянцы одержали победу в 1/8 финала ЕВРО-2020

Сборной Италии удалось обыграть в дополнительное время команду из Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча проходила 26 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый мяч был забит только на 95 минуте встречи, автором гола стал итальянец Федерико Кьеза, второй гол забил Матео Пессина на 105 минуте и первый гол на чемпионате в ворота итальянской сборной забил футболист из Австрии Саша Калайджич на 114 минуте, тем самым размочив «сухие» на протяжении 31 последней игры, ворота итальянцев.

Нападающий сборной Австрии Саша Калайджичсказал после игры:

- Думаю, этой командой может гордиться вся Австрия. Исход игры решили мелочи. Мой гол получился отличным: не думаю, что когда-либо настолько низко опускал голову, как в момент удара, - пишут на официальном сайте UEFA.

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