Сборная Италии вышла в четвертьфинал: Счет встречи с Австрией 2:1 на Евро-2020

Сборной Италии удалось обыграть в дополнительное время команду из Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила 26 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый мяч был забит только на 95 минуте встречи, автором гола стал итальянец Федерико Кьеза, второй гол забил Матео Пессина на 105 минуте и первый гол на чемпионате в ворота итальянской сборной забил футболист из Австрии Саша Калайджич на 114 минуте, тем самым размочив «сухие» на протяжении 31 последней игры, ворота итальянцев.
Нападающий сборной Австрии Саша Калайджичсказал после игры:
- Думаю, этой командой может гордиться вся Австрия. Исход игры решили мелочи. Мой гол получился отличным: не думаю, что когда-либо настолько низко опускал голову, как в момент удара, - пишут на официальном сайте UEFA.