Полиция задержала водителя Bentley в Новсибирске: Он сбил 5-летнего ребенка и сбежал

31-летнего водителя, управлявшего автомобилем Bentley Continental без прав, задержали после того, как он сбил ребенка в центре Новосибирска.
Ранее стало известно, что 5-летний мальчик пострадал на Красном проспекте около дома № 98, ребенка госпитализировали.
По словам отца пострадавшего, водитель не знал, что ему нужно было дождаться сотрудников ГАИ, он дождался приезда скорой, оставил свои данные и номер телефона родителям мальчика, дождался медиков и только после этого уехал.
В ГИБДД сообщают, что житель Калининского района ездил без прав, а на счету нарушителя, сбившего ребенка, было 5 административных протоколов и вынесенное определение по факту оставления места ДТП, за что, по законодательству, ему положено 15 суток ареста.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь — у него зафиксированы ушибы и рваная рана колена. Мальчика отпустили домой.