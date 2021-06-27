Полиция задержала водителя Bentley в Новсибирске: Он сбил 5-летнего ребенка и сбежал
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Полиция задержала водителя Bentley в Новсибирске: Он сбил 5-летнего ребенка и сбежал

1:21:296/27/2021Фото: Pixabay
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Нарушитель ездил без прав и имел несколько нарушений на своем счету.

У ребенка, сбитого в центре города, зафиксированы множественные ушибы и рваная рана колена

31-летнего водителя, управлявшего автомобилем Bentley Continental без прав, задержали после того, как он сбил ребенка в центре Новосибирска.

Ранее стало известно, что 5-летний мальчик пострадал на Красном проспекте около дома № 98, ребенка госпитализировали.

По словам отца пострадавшего, водитель не знал, что ему нужно было дождаться сотрудников ГАИ, он дождался приезда скорой, оставил свои данные и номер телефона родителям мальчика, дождался медиков и только после этого уехал.

В ГИБДД сообщают, что житель Калининского района ездил без прав, а на счету нарушителя, сбившего ребенка, было 5 административных протоколов и вынесенное определение по факту оставления места ДТП, за что, по законодательству, ему положено 15 суток ареста.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь — у него зафиксированы ушибы и рваная рана колена. Мальчика отпустили домой.

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