Столото: проверить билет тиража 1394 "Русского лото" от 27 июня 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1394 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1394 «Русское лото» от 27.06.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
27 61 71 74
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 858 006шт.
Призовой фонд тиража: 92 900 300 ₽
Выигрыши выплачиваются с 27.06.2021 до 22.03.2024 года.