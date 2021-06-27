Полный локдаун могут ввести в России из-за штамма "дельта плюс", заявили в ВОЗ
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Полный локдаун могут ввести в России из-за штамма "дельта плюс", заявили в ВОЗ

1:52:116/27/2021Фото: pixabay
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Ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, так как он набирает скорость распространения.

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Распространение нового штамма коронавируса «дельта плюс» требует срочной реакции, или придется ввести новый локдаун. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

- Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун, — сказала Вуйнович.

Как отметила ученая, вакцинация необходима, так как она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

- Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить распространение вируса, — отетила представитель ВОЗ.

Также по ее словам, ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, так как он набирает скорость распространения.

- «Дельта» штамм поражает очень много клеток, заболевший человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость, — резюмировала она.

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