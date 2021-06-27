В Бурятии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса

В Бурятии принято решение вакцинировать всех граждан, у кого есть высокая степень риска заразиться, а работа связана с оказанием услуг населению.
Главный санитарный врач региона Сергей Ханкаревич распорядился провести вакцинацию в обязательном порядке, об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
"Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию в республике по новой коронавирусной инфекции", - цитируют в пресс-служба Ханхареева.
До 20 августа 2021 года необходимо завершить вакцинацию с использованием препарата, зарегистрированного в России, По указанию санитарного врача, должно быть привито не менее 60% сотрудников данных организаций.
Обязательная вакцинация должна быть проведена среди работников медицинских и образовательных организаций, социальных работников, работников транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы обслуживания и сферы услуг. Сделать прививку от коронавируса должны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.