В Бурятии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
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В Бурятии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса

2:31:426/27/2021Фото: Pixabay
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Те, у кого есть противопоказания к вакцинации, не обязаны прививаться.

В Бурятии привьют 60% работающего с людьми населения

В Бурятии принято решение вакцинировать всех граждан, у кого есть высокая степень риска заразиться, а работа связана с оказанием услуг населению.

Главный санитарный врач региона Сергей Ханкаревич распорядился провести вакцинацию в обязательном порядке, об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию в республике по новой коронавирусной инфекции", - цитируют в пресс-служба Ханхареева.

До 20 августа 2021 года необходимо завершить вакцинацию с использованием препарата, зарегистрированного в России, По указанию санитарного врача, должно быть привито не менее 60% сотрудников данных организаций.

Обязательная вакцинация должна быть проведена среди работников медицинских и образовательных организаций, социальных работников, работников транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы обслуживания и сферы услуг. Сделать прививку от коронавируса должны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.

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