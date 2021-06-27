Когда делать прививку переболевшим коронавирусом: Назван точный срок
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Когда делать прививку переболевшим коронавирусом: Назван точный срок

2:11:586/27/2021Фото: pixabay
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Важный момент - тест на антитела делать не нужно.

Вакцинация против коронавируса нужна
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Нужна ли прививка переболевшим? На этот вопрос ответил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Как стало известно, людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления. В течение этого срока, согласно исследованиям, большинство перенесших COVID-19 cохраняют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцин их можно не включать в первоочередные списки вакцинируемых и перенести прививки на более отдаленные сроки, - это одна из рекомендаций, подготовленная стратегической группой по вакцинации ВОЗ.

В России ситуация иная, чем в большинстве стран, - вакцин у нас хватает, прививают не по возрастной очереди, как в Европе и США, а по желанию.

- Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через полгода после выздоровления. В инструкциях минздрава нет требования проводить тестирование на антитела ни перед, ни после вакцинации, - рассказал "Российской газете" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. П

Важный момент - тест на антитела делать не нужно.

Специалисты отмечают, что разные производители тест-систем на антитела используют разные шкалы и некорректно сравнивать результаты анализов, выполненных с помощью разных тест-систем. Если вы все-таки уже узнали свой уровень антител после болезни и он недотягивает до "пограничного" значения, стоит сделать прививку.

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