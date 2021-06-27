Лодка с тремя рыбаками первернулась на реке. Все утонули
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27.06
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Лодка с тремя рыбаками первернулась на реке. Все утонули

2:45:396/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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В 5 утра люди слышали крики о помощи с реки и вызвали спасателей.

В Норильске погибли рыбаки

26 июня в СК поступило сообщение о гибели рыбаков на реке Норильская. Лодка с тремя мужчинами опрокинулась, в результате чего все они погибли. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Ночью 26 июня мужчины 31, 32 и 37 лет вышли на реку Норильская на резиновой лодке с навесным мотором с целью поймать рыбу. Около 5 часов утра охранник, обходя территорию своей организации в районе автомобильного моста автодороги «Норильск-Талнах», услышал крики с призывами о помощи и заметил проплывающую перевернутую лодку и людей на воде, о чем сразу сообщил спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили на воде в реке тела трех мужчин.

При осмотре на телах погибших видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Предположительно, причиной опрокидывания лодки стал ветер. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает СУ СКР по КК и РХ.

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