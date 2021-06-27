Путин приедет в Кузбасс 6 июля 2021

В Кемерово будет праздноваться трехсотлетие со дня основания города, именно на эту дату — 6 июля — в регион прибудет президент России Владимир Путин.
Визит главы государства связан с обсуждением хода реализации создания Межрегионального центра строительных компетенций. В апреле, во время послания Федеральному собранию, Путин уделил особое внимание Кузбассу, который должен стать пилотом для реализации программы льготного кредитования застройщиков. Президент России отметил развитие горнолыжного центра «Шерегеш» и назвал его одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма.
В последний раз Владимир Путин был в Кемеровской области в 2018 году. Тогда он обсуждал перспективы развития региона с Сергеем Цивилевым, бывшим в тот момент врио губернатора.
Во время предстоящего визита президента, у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова состоится совещание по вопросу создания Центра строительных компетенций в Кемерове. Поездка главы государства может быть связана с этим вопросом. В Кузбассе ожидается назначение полпреда президента, место которого пустует с 9 апреля, когда бывшего полпреда Сергея Меняйло назначили исполняющим обязанности Северной Осетии.
Кандидатуру Цивилева, которого могут назначить полпредом, поддерживают влиятельные бизнесмены Геннадий ТимченкоВ последний раз Владимир Путин был в Кемеровской области в 2018 году. Тогда он обсуждал перспективы развития региона с Сергеем Цивилевым, бывшим в тот момент врио губернатора. и Аркадий и Борис Ротенберги, пишет "Октагон".