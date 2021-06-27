Коронавирусом заразились 162 жителя Новосибирской области за сутки на 27 июня. Смертей - семь

Оперативный штаб по борьбе с коронавирсом обнародовали новые данные о зараженных в Новосибирской оластии за сутки на 27 июня. За все времят пандемии в регионе зарегистрировано 46 330 случаев коронавируса, в том числе у 3 103 детей. За последние 24 часа коронавирусом заболели 162 сибиряка. При этом с 2020 года 41 342 пациента полностью выздоровели, за последние сутки от вируса поправились 68 новосибирцев.
Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 69 лет, 71 год, 92 года и женщины в возрасте 80 лет, 81 год, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 036 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирусом и с подозрением на него госпитализирован 4 071 пациент, в том числе 92 ребенка.
В отделениях реанимации борются за жизнь 283 человека. На ИВЛ находятся 56 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 1 809 431 тест на коронавирус.
При этом за последние сутки зарегистрировано 3 288 обращений с ОРВИ.