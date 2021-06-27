IT-компании не возьмут на работу сотрудников-конкурентов

Компания Parallels заключила договор с "Лабораторией Касперского", "Яндексом", Acronis и Epam о том, что они не будут переманивать специалистов друг у друга, об этом сообщили в Cnews.
Подписавшие соглашение компании не будут предлагать работу, присылаю письма на корпоративную почту, переманивать сотрудников, используя кадровые агентства и социальные сети. В то же время, если сотрудник сам захочет откликнуться на вакансию, его текущий работодатель не должен чинить препятствия.
В Acronis заявили, что все коммуникации Parallels с потенциальным кандидатом в фирме будут вестись с разрешения его руководителя и отдела кадров компании-донора. С остальными компаниями они не будут столь деликатными.
Целью соглашения компании пытаются сдержать зарплатную гонку. В то же время, аналитики рынка отмечают, что конкуренция высоких заработков проистекает из нехватки кадров, так как мало кто из IT-компаний тратит средства на обучение и подготовку молодых специалистов, а доказать, сам ли сотрудник нашел новую работу или ему "помогли" - сложно.
Parallels разрабатывает программное обеспечение в сфере хостинговых услуг. Компанию основали в 1999 году, ее штаб-квартира находится в США, но основные центры разработок - в Москве и Новосибирске. В штате компании более 800 человек.