В России нашли 20 538 зараженных коронавирусом за сутки на 27 июня
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В России нашли 20 538 зараженных коронавирусом за сутки на 27 июня

3:39:106/27/2021Фото: pixabay
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Всего в стране за время пандемии зарегистрирован 5 млн 451 тыс. 291 случай коронавирусной инфекции, 133 282 умерших и 4 млн 956 тыс. 714 выписанных.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 538 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.сообщил оперштаб сегодня, 27 июня.

За минувшие сутки после болезни выздоровели 12 728 человек, еще 599 скончались. Наибольшее число умерших в Москве - 114, это максимум за время пандемии как для города, так и по стране в целом. Накануне сообщалось о рекордной смертности в Санкт-Петербурге: к утру субботы за сутки умерли 107 пациентов.

В столице выявили еще 6 723 новых случая COVID-19 за сутки, 4 018 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой по уровню прироста идет Московская область (2 608 новых случаев), в Санкт-Петербурге (1 298 заболевших и 106 умерших).

Еще 334 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 305 - в Бурятии, 277 - в Брянской области, по 258 - в Крыму, Воронежской области, 249 - в Свердловской области, 234 - в Забайкальском крае, 216 - в Архангельской области, 212 - в Иркутской области, по 207 - в Смоленской, Самарской, Ростовской областях, 201 - в Красноярском крае, 199 - в Тверской области, 197 - в Пермском крае, 195 - в Омской области. По 189 новых диагнозов - в Коми, Владимирской области, 188 - в Оренбургской области, 182 - в Хабаровском крае, 169 - в Ленинградской области, по 166 - в Мурманской области, Алтайском крае, 164 - в Кемеровской области, 162 - в Новосибирской области, 159 - в Карелии, 151 - в Краснодарском крае, 150 - в Калининградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Всего в РФ за время пандемии зарегистрирован 5 млн 451 тыс. 291 случай коронавирусной инфекции, 133 282 умерших и 4 млн 956 тыс. 714 выписанных.

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