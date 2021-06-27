На митинге против обязательной вакцинации в Москве задержали россяин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На митинге против обязательной вакцинации в Москве задержали россяин

4:27:206/27/2021Фото: Скриншот
0

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин оказался в числе задержанных.

В Москве задержали коммунистов на встрече с депутатом Рашкиным

Вчера, 26 июня, в Москве была запланирована встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которая переросла в митинг против обязательной вакцинации.

По данным очевидцев, было задержано девять человек, в числе которых Николай Зубрилин — руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе.

По сообщению активиста Сергея Удальцова, также задержали представителя Левого Фронта Андрея Селезнева.

Как сообщил политик, полиция заранее предупредила, что на мероприятии может выступать только Валерий Рашкин, а если другие лица будут говорить, то это уже меняет формат встречи с депутатом.

После предупреждения стали задерживать тех, кто выступал перед собравшимися.

Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Врачи рассказали, кто заболевает коронавирусом после вакцинации
Назван главный симптом коронавируса у привитых
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врачи рассказали, кто заболевает коронавирусом после вакцинации
Назван главный симптом коронавируса у привитых
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID
Несколько способов охладить квартиру без кондиционера
несанкционированный митингвыступление против вакцинациизадержание участников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы поддерживаете обязательную вакцинацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На митинге против обязательной вакцинации в Москве задержали россяин
    4:27:20 6/27/2021
    На митинге против обязательной вакцинации в Москве задержали россяин
    Важные запреты в праздник святых апостолов 12 июля: чем известны святые Петр и Павел
    4:20:40 6/27/2021
    Важные запреты в праздник святых апостолов 12 июля: чем известны святые Петр и Павел
    IT-компании не возьмут на работу сотрудников-конкурентов
    4:08:52 6/27/2021
    IT-компании не возьмут на работу сотрудников-конкурентов
    В России нашли 20 538 зараженных коронавирусом за сутки на 27 июня
    3:39:10 6/27/2021
    В России нашли 20 538 зараженных коронавирусом за сутки на 27 июня
    Главные разрешенные продукты в Петров пост с 28 июня: как правильно заговляться и готовиться к летнему посту 2021?
    3:20:43 6/27/2021
    Главные разрешенные продукты в Петров пост с 28 июня: как правильно заговляться и готовиться к летнему посту 2021?
    Путин приедет в Кузбасс 6 июля 2021
    3:13:05 6/27/2021
    Путин приедет в Кузбасс 6 июля 2021
    Коронавирусом заразились 162 жителя Новосибирской области за сутки на 27 июня. Смертей - семь
    2:56:30 6/27/2021
    Коронавирусом заразились 162 жителя Новосибирской области за сутки на 27 июня. Смертей - семь
    С Днём зенитно-ракетных войск ПВО ВКС РФ: строгие открытки и поздравления для наших героев на 8 июля
    2:46:58 6/27/2021
    С Днём зенитно-ракетных войск ПВО ВКС РФ: строгие открытки и поздравления для наших героев на 8 июля
    Лодка с тремя рыбаками первернулась на реке. Все утонули
    2:45:39 6/27/2021
    Лодка с тремя рыбаками первернулась на реке. Все утонули
    В Бурятии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
    2:31:42 6/27/2021
    В Бурятии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса