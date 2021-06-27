На митинге против обязательной вакцинации в Москве задержали россяин

Вчера, 26 июня, в Москве была запланирована встреча с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, которая переросла в митинг против обязательной вакцинации.
По данным очевидцев, было задержано девять человек, в числе которых Николай Зубрилин — руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе.
По сообщению активиста Сергея Удальцова, также задержали представителя Левого Фронта Андрея Селезнева.
Как сообщил политик, полиция заранее предупредила, что на мероприятии может выступать только Валерий Рашкин, а если другие лица будут говорить, то это уже меняет формат встречи с депутатом.
После предупреждения стали задерживать тех, кто выступал перед собравшимися.