Мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Вавилова, 3 в Новосибирске тела женщины 1979 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.
На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия.
- После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СК.