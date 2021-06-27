Мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске
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Мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

4:56:106/27/2021Фото: СК России
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На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия.

На месте работают правоохранители

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области  проводится проверка по факту обнаружения на улице Вавилова, 3 в Новосибирске тела женщины 1979 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия.

- После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СК.

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