Дерево убило мотоциклиста на ИЖ под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло в Колыванском районе Новосибирской области. Водитель мотоцикла ИЖ, передвигаясь по населенному пункту село Новотроицк без прав, врезался в дерево.
Происшествие произошло во время движения по улице Коммунистической в направлении Советской улицы. Около дома №4 он не смог справиться с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Водитель погиб на месте.
- Сегодня около 13.30 33-летний мужчина, не имея водительских прав, управляя мотоциклом ИЖ, двигался по улице Коммунистическая в направлении улицы Советская села Новотроицка и у дома 4 не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет где совершил наезд на препятствие (дерево).
Водитель скончался на месте происшествия.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в группе в ВКонтакте "Госавтоинспекция Новосибирской области".