Дерево убило мотоциклиста на ИЖ под Новосибирском
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Дерево убило мотоциклиста на ИЖ под Новосибирском

5:00:386/27/2021Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области/VK
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Водителю было всего лишь 33 года.

В Новосибирской области погиб мужчина, севший за руль мотоцикла без прав

Смертельное ДТП произошло в Колыванском районе Новосибирской области. Водитель мотоцикла ИЖ, передвигаясь по населенному пункту село Новотроицк без прав, врезался в дерево.

Происшествие произошло во время движения по улице Коммунистической в направлении Советской улицы. Около дома №4 он не смог справиться с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Водитель погиб на месте.

- Сегодня около 13.30 33-летний мужчина, не имея водительских прав, управляя мотоциклом ИЖ, двигался по улице Коммунистическая в направлении улицы Советская села Новотроицка и у дома 4 не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет где совершил наезд на препятствие (дерево).
Водитель скончался на месте происшествия.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в группе в ВКонтакте "Госавтоинспекция Новосибирской области".

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