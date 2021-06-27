В детском лагере более 70 человек заразились коронавирусом. СК завел дело

Следователи проверяют лагерь в Тыве, из которого пришли сообщения о массовом заражении детей и сотрудников коронавирусом.
Ранее в СМИ опубликовали сообщение о вспышке COVID-19 в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак», находящемся на берегу озера Чагытай в Тандинском районе Тывы.
- Организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, — сообщили в пресс-службе СК.
Изначально в лагере были размещены 174 ребенка и 33 сотрудника. После проведения ПЦР-тестов коронавирус выявили у 66 детей и восьми сотрудников лагеря.
В настоящее время на территории оздоровительного учреждения проводится проверка о соблюдении работниками лагеря мер, направленных на недопущение распространения коронавируса и требований Роспотребнадзора. Также будут проверять учреждение на предмет фальшивых справок об отсутствии COVID-19, предоставленных при заезде, отметили в пресс-службе.
Следователи СУ СК РФ по Республике Тыва пытаются установить причины и условия возникновения и распространения COVID-19 в детском лагере.