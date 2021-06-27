В детском лагере более 70 человек заразились коронавирусом. СК завел дело
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В детском лагере более 70 человек заразились коронавирусом. СК завел дело

5:25:316/27/2021Фото: Flickr
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Следователи допускают приезд в лагерь детей или сотрудников с фальшивыми результатами тестов ПЦР.

В детском лагере 74 человека, среди которых 66 детей, заразились коронавирусом

Следователи проверяют лагерь в Тыве, из которого пришли сообщения о массовом заражении детей и сотрудников коронавирусом.

Ранее в  СМИ опубликовали сообщение о вспышке COVID-19 в стационарном детском оздоровительном лагере «Байлак», находящемся на берегу озера Чагытай в Тандинском районе Тывы.

- Организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, — сообщили в пресс-службе СК.

Изначально в лагере были размещены 174 ребенка и 33 сотрудника. После проведения ПЦР-тестов коронавирус выявили у 66 детей и восьми сотрудников лагеря.

В настоящее время на территории оздоровительного учреждения проводится проверка о соблюдении работниками лагеря мер, направленных на недопущение распространения коронавируса и требований Роспотребнадзора. Также будут проверять учреждение на предмет фальшивых справок об отсутствии COVID-19, предоставленных при заезде, отметили в пресс-службе.

Следователи СУ СК РФ по Республике Тыва пытаются установить причины и условия возникновения и распространения COVID-19 в детском лагере.

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