Максим Ковтун подержал Ягудина в критике "Алых парусов" ироничным замечанием

В сети идет обсуждение проведения в Санкт-Петербурге "Алых парусов", собравших множество людей в одном месте вопреки ситуации с коронавирусом в стране. Ранее Алексей Ягудин подверг жесткой критике проведение данного мероприятия.
- Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять, — написал Ягудин в Instagram.
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил на пост Алексея:
- Блин, Леш, ты че, не знаешь?! Вирус передается только в ресторанах! В метро и на концертах нет, — заметил Ковтун в ироничной манере.
Для выпускников Санкт-Петербурга на концерте выступали звезды, потом по Неве прошел бриг с натянутыми парусами из алой ткани.