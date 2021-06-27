Максим Ковтун подержал Ягудина в критике "Алых парусов" ироничным замечанием
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Максим Ковтун подержал Ягудина в критике "Алых парусов" ироничным замечанием

6:13:576/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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После проведения традиционного в Санкт-Петербурге праздника для выпускников, в сети очень много людей высказались с критикой из-за того, что в пандемию собрали много людей в одном месте.

В Санкт-Петербурге провели общегородской выпускной, на котором собралось много людей

В сети идет обсуждение проведения в Санкт-Петербурге "Алых парусов", собравших множество людей в одном месте вопреки ситуации с коронавирусом в стране. Ранее Алексей Ягудин подверг жесткой критике проведение данного мероприятия.

- Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять, — написал Ягудин в Instagram.

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун ответил на пост Алексея:

- Блин, Леш, ты че, не знаешь?! Вирус передается только в ресторанах! В метро и на концертах нет, — заметил Ковтун в ироничной манере.

Для выпускников Санкт-Петербурга на концерте выступали звезды, потом по Неве прошел бриг с натянутыми парусами из алой ткани.

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