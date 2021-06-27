Мне смешно, когда "лидеры" некоторых стран отказались встречаться с Путиным - боятся правды
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Мне смешно, когда "лидеры" некоторых стран отказались встречаться с Путиным - боятся правды

8:52:176/27/2021
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Он же правду говорить будет о НАТО.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Ого:
Он же правду говорить будет о НАТО
Он же правду говорить будет о НАТО

Мне смешно, когда "лидеры" некоторых стран отказались встречаться с Путиным. Он же правду говорить будет о НАТО.
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лидеры Европы
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