Мне смешно, когда "лидеры" некоторых стран отказались встречаться с Путиным - боятся правды

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Ого:
Мне смешно, когда "лидеры" некоторых стран отказались встречаться с Путиным. Он же правду говорить будет о НАТО.
Он же правду говорить будет о НАТО.
От редакции
Боятся Путина лидеры Европы?
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