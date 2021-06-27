В Башкирии женщину во время сбора березовых веток убила молния

Во время сбора березовых веток молния убила 53-летнюю женщину в Башкирии, пишет сайт aur-vesti.rbsmi.ru
Несчастный случай произошел сегодня, 27 июня, возле д.Малый Нагадак. Разряд молнии настиг ее на поле во время заготовки березовых веток для веников. Женщина погибла от мощного удара молнии, муж тоже пострадал. От удара молнии его откинуло и он потерял сознание. Очнувшись, он увидел тлеющее тело супруги. Попытки спасти ее были безуспешны...
Скорая выехала на место происшествия и констатировала смерть.